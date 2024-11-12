Milli takıma iki yeni isim

Daha önce de Çağlar Söyüncü sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci, sağ kanatta görev yapıyor. Bu sezon Bundesliga'da 9 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 2 asist kaydetti.

Süper Lig'de Kasımpaşa'da oynayan Yasin Özcan, stoper bölgesinin dışında sol bekte de görev yapabiliyor. 18 yaşındaki oyuncu bu sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 12 maçta da görev yaptı.