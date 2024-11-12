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Milli takıma iki yeni isim

Milli takıma iki yeni isim

15:3812/11/2024, الثلاثاء
G: 12/11/2024, الثلاثاء
Yeni Şafak
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Milliler, Montella yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.
Milliler, Montella yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarıldı. Eren Dinkci ile Yasin Özcan kadroya dahil edildi.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.


Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Eren Dinkci ile Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.


Daha önce de Çağlar Söyüncü sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.


Eren Dinkci

Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci, sağ kanatta görev yapıyor. Bu sezon Bundesliga'da 9 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 2 asist kaydetti.


Yasin Özcan

Süper Lig'de Kasımpaşa'da oynayan Yasin Özcan, stoper bölgesinin dışında sol bekte de görev yapabiliyor. 18 yaşındaki oyuncu bu sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 12 maçta da görev yaptı.












#A Milli Takım
#Ferdi Kadıoğlu
#Eren Dinkci
#Yasin Özcan

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