Milli takıma iki yeni isim

A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarıldı. Eren Dinkci ile Yasin Özcan kadroya dahil edildi.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Eren Dinkci ile Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.
Daha önce de Çağlar Söyüncü sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.
Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci, sağ kanatta görev yapıyor. Bu sezon Bundesliga'da 9 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 2 asist kaydetti.
Süper Lig'de Kasımpaşa'da oynayan Yasin Özcan, stoper bölgesinin dışında sol bekte de görev yapabiliyor. 18 yaşındaki oyuncu bu sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 12 maçta da görev yaptı.