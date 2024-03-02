Süper Lig 28. haftasında MKE Ankaragücü evinde İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
28. haftasında MKE Ankaragücü evinde İstanbulspor'u ağırladı. 10 kişi oynayan Ankaragücü 1-1’lik skora razı oldu. MKE Ankaragücü’nün golü Christian Bassogog’dan İstanbulspor’un golü Florian Loshaj’dan geldi. MKE Ankaragücü - İstanbulspor maç özeti haberimizde.
MKE ANKARAGÜCÜ - İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ
MKE ANKARAGÜCÜ - İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ
MKE ANKARAGÜCÜ - İSTANBULSPOR CANLI SKOR
MKE ANKARAGÜCÜ - İSTANBULSPOR CANLI SKOR
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 28. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG 28. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
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1 saat önce