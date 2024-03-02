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Spor

2 futbolcu hastanelik oldu! MKE Ankaragücü - İstanbulspor maçında kazanan çıkmadı: 1-1 | ÖZET

Trendyol Süper Lig 28. haftasında MKE Ankaragücü evinde İstanbulspor’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekipte Ertaç Özbir dakika 38’de kırmızı kart gördü ve kafasına aldığı ağır darbe sonucu sedyeyle hastaneye kaldırıldı. MKE Ankaragücü'nde ise Emrehan Gedikli boynundan sakatlanarak sedyeyle hastaneye kaldırıldı. Goller dakika 45’ Florian Loshaj ve 53’ Christian Bassogog’dan geldi. MKE Ankaragücü bu sonuçla puanını 30’a çıkararak 13. sırada yer aldı. İstanbulspor ise 13 puanla 20. sırada yer aldı. MKE Ankaragücü - İstanbulspor maç özetini izlemek ve Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize bakabilirsiniz.

15:31 - 2/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:52 - 2/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Süper Lig 28. haftasında MKE Ankaragücü evinde İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig 28. haftasında MKE Ankaragücü evinde İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
28. haftasında MKE Ankaragücü evinde İstanbulspor'u ağırladı. 10 kişi oynayan Ankaragücü 1-1’lik skora razı oldu. MKE Ankaragücü’nün golü Christian Bassogog’dan İstanbulspor’un golü Florian Loshaj’dan geldi. MKE Ankaragücü - İstanbulspor maç özeti haberimizde.

MKE ANKARAGÜCÜ - İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ

MKE Ankaragücü - İstanbulspor maç özetini izlemek için

MKE ANKARAGÜCÜ - İSTANBULSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 28. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI





#MKE Ankaragücü
#İstanbulspor
#Süper Lig
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