Ankaragücü-İstanbulspor maçında korku dolu anlar yaşandı. Başkent ekibinin kalecisi Ertaç Özbir, İstanbulsporlu Emir Kaan ile bir pozisyonda çarpıştı. Emir omzundan sakatlanırken, bir süre hareketsiz kalan Ertaç ise hastaneye kaldırıldı.