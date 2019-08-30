Mohamed Elneny İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ta Mohamed Elneny transferi olumlu sonuçlandı. Siyah beyazlı yöneticiler Arsenal'de forma giyen Mısırlı orta saha oyuncusuyla kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın Elneny'nin kiralanması için Arsenal'e bedel ödemeyeceği ve oyuncunun satın alma opsiyonunun 18 milyon euro olduğu belirtildi.

Elneny, 2016 yılında Basel'den Arsenal'e 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Beşiktaş'tan resmi açıklama

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, 27 yaşındaki Muhammed Elneny için kulübü Arsenal ve oyuncu ile anlaştıklarını söyledi. Siyah-beyazlı futbol direktörü Naibi, TRT Spor'a yaptığı açıklamada şunları aktardı;