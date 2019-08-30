Mohamed Elneny İstanbul'a geldi
SÜPER LİG

Mohamed Elneny İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Mohamed Elneny, İstanbul'a geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'dan kalkan uçakla saat 23.00'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan Elneny'yi Beşiktaşlı yetkililer karşıladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mohamed Elneny, 2016 yılından bu yana Arsenal'de forma giyiyor.

Mohamed Elneny, 2016 yılından bu yana Arsenal'de forma giyiyor.

Beşiktaş'ta Mohamed Elneny transferi olumlu sonuçlandı. Siyah beyazlı yöneticiler Arsenal'de forma giyen Mısırlı orta saha oyuncusuyla kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın Elneny'nin kiralanması için Arsenal'e bedel ödemeyeceği ve oyuncunun satın alma opsiyonunun 18 milyon euro olduğu belirtildi.

Elneny, 2016 yılında Basel'den Arsenal'e 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Beşiktaş'tan resmi açıklama

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, 27 yaşındaki Muhammed Elneny için kulübü Arsenal ve oyuncu ile anlaştıklarını söyledi. Siyah-beyazlı futbol direktörü Naibi, TRT Spor'a yaptığı açıklamada şunları aktardı;

  • "Muhammed Elneny için kulübü ve oyuncuyla anlaştık. Sağlık kontrolünde problem çıkmaz ise 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalayacağız. Çok değerli bir oyuncu. İngiltere Premier Lig'de son 3,5 yılda yaklaşık 100 maç oynadı. Medel'in yerini tecrübeli bir oyuncu ile doldurmamız gerekiyordu. Doğru bir hamle yaptığımıza inanıyorum"

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