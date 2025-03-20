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Montella'yı mutlu eden pankart: Maç sonu açıkladı

Montella'yı mutlu eden pankart: Maç sonu açıkladı

22:5520/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan galibiyetinin ardından konuştu. İstediği skoru aldıklarını belirten Montella, stadyumda yer alan pankartı görünce mutlu olduğunu ifade etti.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup etti ve avantajı kaptı. Galibiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısında soruları yanıtladı.


Teknik direktör Vincenzo Montella'nın açıklamaları şöyle:
'İstediğimiz skoru aldık ama hiçbir şey bitmedi'

"Çok iyi başladık oyuna. Sonrasında golden sonra mesafeleri açtık ve rakibin kontra atak yapmasına izin verdik. İlk yarıda müthiş bir kalite gösterdiğimizi söyledim ve bunun devam etmesini söyledim. İstediğimiz skoru aldık ama hiçbir şey bitmedi. İki tane yeni, ilk defa oynayan futbolcu vardı. Deniz Gül ve Can Uzun vardı. Kenan da 2005'li. Genç futbolcularımız da üstün performans göstermeye devam ediyor."

'Büyük bir potansiyeli var'

"Herkesin potansiyeli çok yüksek. Deniz Gül, kendi takımında oynamıyor ama milli takımda ilk defa süre aldı. Büyük bir potansiyeli var. Oğuz Aydın müthiş performans gösterdi, iki golde katkısı var."


'Her şey açık hala'

"Müthiş bir savaş vardı sahada. Çok yüksek seviyeli fiziksel bir savaş vardı. Macaristan'ın ne kadar yüksek seviyeye alışkın olduğunu gördük. Her şey açık hala. O yüzden rövanşa konsantre olmalıyız."

'Bu pankart beni mutlu etti'

"Milli takım, her şeyin en üstüdür" şeklinde bir pankart vardı. Bu beni mutlu etti. Bu ruhu hep birlikte devam ettirmemiz, bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor."





#Türkiye
#Vincenzo Montella
#Macaristan
#UEFA Uluslar Ligi

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