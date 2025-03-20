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Milli Takım 910 gün sonra İstanbul'da

Milli Takım 910 gün sonra İstanbul'da

21:1420/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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A Milli Takım
A Milli Takım

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi play-off turunda oynadığı Macaristan karşılaşmasıyla 910 gün sonra İstanbul'da maça çıktı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda evindeki karşılaştığı Macaristan maçıyla uzun bir süre sonra İstanbul'da oynadı.


Son olarak 22 Eylül 2022 tarihinde UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldığı maçta Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar daha sonra Anadolu'daki şehirlerde müsabaka yaptı.

A Milliler, Macaristan mücadelesiyle 910 gün sonra İstanbul'a döndü. Millileri, taraftarlar da yalnız bırakmadı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde tribünleri doldurdu. Taraftarlar tezahüratlarla A Milli Futbol Takımı'na destek oldu.






#Türkiye
#Macaristan
#UEFA Uluslar Ligi

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