Milli Takım 910 gün sonra İstanbul'da

Son olarak 22 Eylül 2022 tarihinde UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldığı maçta Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar daha sonra Anadolu'daki şehirlerde müsabaka yaptı.