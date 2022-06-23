Spor Muleka için yeni hamle
TRANSFER

Muleka için yeni hamle

Kadrosunu bir forvetle takviye etmek isteyen Beşiktaş, bir süredir temasta olduğu Jackson Muleka için kulübü Standart Liege’in kapısını yeni bir teklifle çalacak. Daha önce 2 milyon Euro teklif eden siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü önerecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muleka için yeni hamle
Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Kasımpaşa'da çıktığı 14 maçta 12 gol atıp, 5 de asist kaydetti.

Yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında forvet öne çıkan Beşiktaş’ta golcü için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Burnley’den Wout Weghorst için temasa geçen ancak oyuncudan henüz olumlu yanıt alamayan siyah-beyazlılarda Leipzig’den Sörloth, Benfica’dan Seferovic, Bologna’dan Arnautovic gibi yıldızlar da listenin üst sıralarında yer alıyor.

Bu futbolcular için çalışmalarını yürüten Beşiktaş, bir süredir temas halinde oldukları Jackson Muleka için de temaslarını hızlandırdı.

Siyah-beyazlılar, daha önce 2 milyon Euro önerdikleri oyuncu için Standard Liege’in kapısını bir kez daha çalacak. Yönetim, Belçika temsilcisiyle satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden bir görüşme daha gerçekleştirecek.

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