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Mustafa Dalcı: Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum

Mustafa Dalcı: Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum

22:1119/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı
Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Fenerbahçe yenilgisi sonrası konuştu. Dalcı, "Kırmızı karta kadar her şey çok doğruydu. Kırmızı karttan sonra dengeler değişti. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, evinde Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı açıklamalarda bulundu.


Dalcı, “Maça çok iyi hazırlanmıştık aslında. İlk yarı bir pozisyon hariç çok dengeliydi. İkinci yarıya da çok dengeli başladık. Fenerbahçe'nin hücum opsiyonlarını çok iyi biliyorduk. Onlara organizasyon şansı vermemiştik. Bunlar da oldu. Kırmızı karta kadar her şey çok doğruydu. Kırmızı karttan sonra dengeler değişti. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.





#Adana Demirspor
#Mustafa Dalcı
#Fenerbahçe

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