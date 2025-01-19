Fenerbahçe'nin deneyimli forveti Cenk Tosun, 76. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna girdi. Cenk, 90+1. dakikada Sofyan Amrabat'ın ortasında kafayla topu filelere gönderdi. Bu sezon ligde 5 maçta süre alan 33 yaşındaki forvet, Avrupa Ligi'nde de 3 maçta forma giydi. Cenk Tosun, Adana Demirspor maçında attığı golle sarı-lacivertli forma altında resmi maçlarda ilk kez gol sevinci yaşadı.

Adana ekibine karşı yedek başlayan Dusan Tadic, 2 golde katkı sağladı. Mücadelenin 66. dakikasında Oğuz Aydın'ın yerine dahil olan Tadic, En-Nesyri'nin gollerinde gol pası veren isim oldu. Bu sezon sarı-lacivertli takımın gol yükünü çeken isimlerden biri olan Sırp futbolcu, ligde 9. asistine imza attı. Dusan Tadic'in ligde 8 golü de bulunuyor.