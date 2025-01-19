Trendyol Süper Lig 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 69 ile 71. dakikada En-Nesyri (2), 74. dakikada Edin Dzeko ve 90+1. dakikada Cenk Tosun attı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 20. haftasında son sırada yer alan Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 4-0 kazandı.
Galibiyeti getiren golleri 69 ile 71. dakikada En-Nesyri (2), 74. dakikada Edin Dzeko ve 90+1. dakikada Cenk Tosun attı.
Adana Demirspor'da Yusuf Barasi 56. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, attıkları gol sonrası dördüncü hakeme serzenişi sonrası sarı kart gördü.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada galip gelerek puanını 45'e yükselterek zirveyle arasındaki farkı 6'ya indirdi.
Sarı-lacivertiler önümüzdeki hafta sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
24' Fred'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşta top üst direkten geri geldi.
26' İrfan Can'ın penaltı noktası üzerinden şutu kaleci Deniz'de kaldı.
33' Adana Demirspor gole çok yaklaştı. Yusuf Barasi'nin şutunu İrfan Can Eğribayat çıkardı.
50' En-Nesyri'nin attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
56' Adana Demirspor 10 kişi kaldı. Yusuf Barasi, Mert Müldür'ün bileğine yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü.
65' İrfan Can Kahveci'nin attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. En-Nesyri'nin gol öncesi faul yaptığı tespit edildi.
69' Tadic'in ortasında Youssef En-Nesyri gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
71' Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golü ile maçta farkı ikiye çıkardı: 0-2.
74' Youssef En-Nesyri'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Edin Dzeko, sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-3.
90+1' Sofyan Amrabat'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Cenk Tosun, arka direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Deniz Eren Dönmezer'in yanından ağlarla buluşturdu: 0-4.
Fenerbahçe'nin deneyimli forveti Cenk Tosun, 76. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna girdi. Cenk, 90+1. dakikada Sofyan Amrabat'ın ortasında kafayla topu filelere gönderdi. Bu sezon ligde 5 maçta süre alan 33 yaşındaki forvet, Avrupa Ligi'nde de 3 maçta forma giydi. Cenk Tosun, Adana Demirspor maçında attığı golle sarı-lacivertli forma altında resmi maçlarda ilk kez gol sevinci yaşadı.
Adana ekibine karşı yedek başlayan Dusan Tadic, 2 golde katkı sağladı. Mücadelenin 66. dakikasında Oğuz Aydın'ın yerine dahil olan Tadic, En-Nesyri'nin gollerinde gol pası veren isim oldu. Bu sezon sarı-lacivertli takımın gol yükünü çeken isimlerden biri olan Sırp futbolcu, ligde 9. asistine imza attı. Dusan Tadic'in ligde 8 golü de bulunuyor.