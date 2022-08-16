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Nadiem Amiri haber bekliyor

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş’ta, Almanya’nın Leverkusen takımından Nadiem Amiri gündemin ilk sırasında yer alıyor. Alman ekibine, Beşiktaş’ta oynamak istediğini ifade eden oyuncu kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nadiem Amiri haber bekliyor
Amiri'nin kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona eriyor.

Süper Lig’de önceki gün yaptığı maçta Alanyaspor karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrılan Beşiktaş’ta moraller bozuldu.

Teknik direktör Valerien Ismael, oyuncularının isteğinden memnun olsa da takıma takviye yapılmasını istiyor. Siyah-beyazlılarda özellikle savunma ve orta sahada kalitenin yükselebilmesi için arayışlar devam ediyor. Orta alana yapılacak takviyede ise Bayer Leverkusen forması giyen Nadiem Amiri, transfer listesinin ilk sırasındaki yerini koruyor.

Alman ekibine Beşiktaş’ta oynamak istediğini dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Stoper için alternatifli liste

Stoper için birçok isimle görüşülürken, Ferencvaros forması giyen Samy Mmaee adaylar arasında.

Macar ekibiyle 2 yıl sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı ekibe gelmeye sıcak bakıyor.

Transferin kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

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Samy Mmaee (@smmaee)'in paylaştığı bir gönderi

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