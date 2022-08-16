Nadiem Amiri haber bekliyor

Süper Lig’de önceki gün yaptığı maçta Alanyaspor karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrılan Beşiktaş’ta moraller bozuldu.

Teknik direktör Valerien Ismael, oyuncularının isteğinden memnun olsa da takıma takviye yapılmasını istiyor. Siyah-beyazlılarda özellikle savunma ve orta sahada kalitenin yükselebilmesi için arayışlar devam ediyor. Orta alana yapılacak takviyede ise Bayer Leverkusen forması giyen Nadiem Amiri, transfer listesinin ilk sırasındaki yerini koruyor.

Alman ekibine Beşiktaş’ta oynamak istediğini dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Stoper için alternatifli liste

Stoper için birçok isimle görüşülürken, Ferencvaros forması giyen Samy Mmaee adaylar arasında.

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Macar ekibiyle 2 yıl sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı ekibe gelmeye sıcak bakıyor.

Transferin kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

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