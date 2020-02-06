Nagatomo Japonya yolunda

G.Saray’da, Marcelo Saracchi’nin transfer edilmesi sonrası yabancı kontenjanın da dolmasıyla kadro dışı kalan Yuto Nagatomo, ülkesine dönme kararı aldı.

Ara transferde İtalya Serie A ekibi Bologna ile anlaşamayan Japon futbolcu, eski takımı FC Tokyo ile masaya oturdu. Japon ekibinin, 33 yaşındaki eski futbolcusunun transferi için görüştüğü ve prensipte anlaşıldığı öğrenildi.

Japonya’da yeni sezon transfer dönemi dün itibariyle açılırken 29 Mart’a kadar sürecek.

2017-2018 sezonunun devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Yuto Nagatomo'nun 2018-2019 yaz transfer döneminde bonservisi alınmıştı. Sarı-kırmızılı formayla mücadele ettiği 2 yılda içerisinde iki Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa kazanma başarısı gösteren Japon futbolcu, çıktığı 65 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Bu sezonun ilk devresinde Galatasaray formasıyla 24 maça çıkan Nagatomo, 2 gol atmış hiç asist yapamamıştı.



