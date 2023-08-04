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Spor

Nenad Bjelica savunma hattına çözüm arıyor

Trabzonspor'da yaşanan sakatlıklar can sıkıyor. Bordo-mavili takımda teknik direktör Nenad Bjelica, sakat oyunculara alternatif arıyor.

Ali Kemal Yazıcı
10:12 . 4/08/2023 Friday
Yeni Şafak
Trabzonspor'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor.

Trabzonspor'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor.

Trabzonspor'da yeni sezon öncesinde üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası savunma adeta çökerken, yönetim yeni transfer arayışlarına yöneldi. Slovenya kampında oynanan ilk hazırlık maçında kale direğine çarparak sol dizinden sakatlanan Fernandez'den sonra, son oynanan AEK maçında Benkoviç'in burnunun kırılmasıyla şok yaşayan bordo-mavililerde adale spazmı geçiren Denswil ile Hüseyin Türkmen'in durumu netlik kazanmazken teknik direktör Bjelica bu oyunculara alternatif arayışına girdi.


Umut Bozok sevinci

Trabzonspor'da sakatlığı atlatan Umut Bozok, dünkü antrenmanda yer aldı. Bordo-mavili takımın AEK ile oynadığı hazırlık maçında kas ağrısı nedeniyle riske edilmeyen ve hafta başından itibaren antrenmanlara katılmayan Umut Bozok, dün yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı. Sakatlığını atlatan santrfor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmana katıldı. Hırvat teknik adamın tek stoper olarak elinde sadece genç Ali Şahin Yılmaz bulunuyor.


Benkovic maske takabilir

Sakatlıkları bulunan Denswil, Hüseyin Türkmen, Fernandez, Orsic ve izinli olan Hakan Yeşil, antrenmanda yer almazken burnunda kırık bulunan Benkovic ise takımdan ayrı çalıştı. Ligde 11 Ağustos'ta Akyazı'da oynanacak Antalyaspor maçına Denswil ile Hüseyin yetiştirilmesine çalışılırken, Benkovic maske ile oynaması gündeme geldi.




#Nenad Bjelica
#Trabzonspor
#Süper Lig
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