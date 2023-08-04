Nenad Bjelica savunma hattına çözüm arıyor

Trabzonspor'da yeni sezon öncesinde üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası savunma adeta çökerken, yönetim yeni transfer arayışlarına yöneldi. Slovenya kampında oynanan ilk hazırlık maçında kale direğine çarparak sol dizinden sakatlanan Fernandez'den sonra, son oynanan AEK maçında Benkoviç'in burnunun kırılmasıyla şok yaşayan bordo-mavililerde adale spazmı geçiren Denswil ile Hüseyin Türkmen'in durumu netlik kazanmazken teknik direktör Bjelica bu oyunculara alternatif arayışına girdi.

Trabzonspor'da sakatlığı atlatan Umut Bozok, dünkü antrenmanda yer aldı. Bordo-mavili takımın AEK ile oynadığı hazırlık maçında kas ağrısı nedeniyle riske edilmeyen ve hafta başından itibaren antrenmanlara katılmayan Umut Bozok, dün yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı. Sakatlığını atlatan santrfor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmana katıldı. Hırvat teknik adamın tek stoper olarak elinde sadece genç Ali Şahin Yılmaz bulunuyor.