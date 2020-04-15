​Nikola Kalinic'in menajeri resmen açıkladı: Türk takımları teklif yaptı

Koronavirüs pandemisinin ardından UEFA, Finansal Fair-Play kurallarında esnemeye gideceğini açıklamıştı. Bu haber sonrasında takımlarda şimdiden transfer çalışmalarına başladılar. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'da gözlerini Hırvat oyuncu Nikola Kalinic'e çevirdi.
Bonservisi Atletico Madrid'de bulunan fakat kiralık olarak Roma'da forma giyen golcü oyuncunun menajeri, Tomislav Erceg, oyuncusunun önümüzdeki sezon İspanya'dan ayrılacağını ve farklı teklifleri değerlendireceğini açıkdı.
- Erceg aynı zamanda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği iddia edilen Kalinic için, "İki Türk takımı ile transfer görüşmeleri yaptık ve şu anda bekleme aşamasındayız" ifadelerini kullandı.
Yorum