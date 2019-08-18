Nürnberg'den Frey açıklaması
SÜPER LİG

Nürnberg'den Frey açıklaması

Fenerbahçe'nin takımdan göndermek istediği Michael Frey için Almanya'nın Nürnberg takımı talip oldu. Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca yaptığı açıklamalarda, ''Frey, hücum hattımıza almak istediğimiz bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Fenerbahçe Frey'i İsviçre ekibi Zürich'ten 2.3 milyon euro bedelle satın almıştı.

Fenerbahçe Frey'i İsviçre ekibi Zürich'ten 2.3 milyon euro bedelle satın almıştı.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe aynı zamanda kadroda bulundurmak istemediği oyuncuları da elden çıkarmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezonun başında İsviçre ekibi Zürich'ten 2.3 milyon euro bedelle transfer edilen Michael Frey, Nürnberg'e kiralanıyor.

Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca yaptığı açıklamalarda, ''Frey, hücum hattımıza almak istediğimiz bir oyuncu. Tam aradığımız forvet. Hiç böyle oyuncumuz yok. Uzun ve iri. Onunla birlikte topu ileride rahatça tutabiliriz. Top için savaşan bir futbolcu. Umarım buraya çabuk alışır ve yardımcı olur.'' ifadelerini kullandı.

  • 25 yaşındaki Michael Frey, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 karşılaşmada 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.