Nürnberg'den Frey açıklaması

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe aynı zamanda kadroda bulundurmak istemediği oyuncuları da elden çıkarmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezonun başında İsviçre ekibi Zürich'ten 2.3 milyon euro bedelle transfer edilen Michael Frey, Nürnberg'e kiralanıyor.

Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca yaptığı açıklamalarda, ''Frey, hücum hattımıza almak istediğimiz bir oyuncu. Tam aradığımız forvet. Hiç böyle oyuncumuz yok. Uzun ve iri. Onunla birlikte topu ileride rahatça tutabiliriz. Top için savaşan bir futbolcu. Umarım buraya çabuk alışır ve yardımcı olur.'' ifadelerini kullandı.