Okan Buruk: Kimin geleceği değil ne yapacağımız önemli

Başarılı teknik adam, gönlünden geçen bir takım olup olmadığıyla ilgili sorulara, 'Bu aşamaya gelen her takım ciddiye alınması gereken bir takımdır. Günümüz futbolunda zor rakip, kolay rakip ayrımı kalmadı. Sistemli ve dirençli oynayan ekipler sonuca gidiyor. Kimin geleceğinin bizim açımızdan çok fazla önemi bulunmuyor. Önemli olan bizim ne yapacağımız" yanıtını verdi.