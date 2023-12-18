Okan Buruk: Kimin geleceği değil ne yapacağımız önemli

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura töreni saat 15.00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Galatasaray, kurada seri başı olarak yer almayacak.
Sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri arasında Freiburg (Almanya), Marsilya, Rennes, Toulouse (Fransa), Karabağ (Azerbaycan), Roma (İtalya), Sparta Prag (Çekya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) yer alıyor. Bugün ayrıca saat 14.00'te Şampiyonlar Ligi Son 16, 16.00'da ise Konferans Ligi play-off kuraları çekilecek.
Galatasaraylı taraftarlar ve camia heyecanla rakibi beklerken, teknik direktör Okan Buruk, kura öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Başarılı teknik adam, gönlünden geçen bir takım olup olmadığıyla ilgili sorulara, 'Bu aşamaya gelen her takım ciddiye alınması gereken bir takımdır. Günümüz futbolunda zor rakip, kolay rakip ayrımı kalmadı. Sistemli ve dirençli oynayan ekipler sonuca gidiyor. Kimin geleceğinin bizim açımızdan çok fazla önemi bulunmuyor. Önemli olan bizim ne yapacağımız" yanıtını verdi.