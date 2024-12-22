Okan Buruk'tan 3 değişiklik

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Trabzonspor maçının 11’ine göre Kayseri karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Elias Jelert, Berkan Kutlu ve Roland Sallai’nin yerine Davinson Sanchez, Ismail Jakobs ve Victor Osimhen’e görev verdi.





Sarı-kırmızılılarda; Hakim Ziyech, sarı kart cezalısı Roland Sallai, sakatlığı bulunan Mauro Icardi, ailevi nedenle özel izinli olan Kerem Demirbay ve hasta olan Yusuf Demir kadroda yer almadı.





Ismail Jakobs 6 maç sonra 11’de





Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, Kayserispor maçına 11’de başladı. Son olarak Samsunspor mücadelesinde 11’de olan Jakobs sakatlığından dolayı karşılaşmaya devam edememişti. Sakatlığının ardından Trabzonspor müsabakasına sonradan dahil olan 25 yaşındaki futbolcu, Kayserispor mücadelesiyle de 6 maç sonra 11’de görev aldı.





En son Sivasspor deplasmanında 11’de yer alan ve bu karşılaşmada sakatlanan sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Malmö maçında oynamadı, Trabzonspor müsabakasına da sonradan girdi. Osimhen, Kayserispor müsabakasıyla 2 maç sonra 11’de başladı.

Victor Osimhen, penaltıdan Kayserispor filelerini havalandırdı.





Galatasaray’ın 11’i





Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11’i ile başladı.





Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Michy Batshuayi, Berat Luş, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.























