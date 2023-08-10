Orkun Kökçü'den müthiş başlangıç

Orkun Kökçü, Benfica'yla ilk kupasını kazandı.
Yeni sezonda Hollanda ekiplerinden Feyenoord'dan Benfica'ya rekor bedelle transfer olan milli futbolcumuz Orkun Kökçü ilk maçında büyük beğeni topladı.
Benfica, Portekiz Süper Kupa maçında ezeli rakibi Porto'yu 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
Karşılaşmanın ilk golü 61. dakikada Angel Di Maria'nın ayağından gelirken, golün asistini de Orkun Kökçü yaptı. Skoru belirleyen gol ise 68. dakikada geldi.
Milli oyuncumuz Orkun Kökçü, ilk maçında 70 dakika sahada kaldı.