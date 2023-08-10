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Spor

Orkun Kökçü'den müthiş başlangıç

Orkun Kökçü, Benfica ile ilk resmi maçında ilk asistini yapıp ilk kupasını kazandı. Benfica, Porto'yu 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

10:58 . 10/08/2023 Thursday
Yeni Şafak
Orkun Kökçü, Benfica'yla ilk kupasını kazandı.

Orkun Kökçü, Benfica'yla ilk kupasını kazandı.

Yeni sezonda Hollanda ekiplerinden Feyenoord'dan Benfica'ya rekor bedelle transfer olan milli futbolcumuz Orkun Kökçü ilk maçında büyük beğeni topladı.


Benfica, Portekiz Süper Kupa maçında ezeli rakibi Porto'yu 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Orkun Kökçü'den kupa pozu.


Karşılaşmanın ilk golü 61. dakikada Angel Di Maria'nın ayağından gelirken, golün asistini de Orkun Kökçü yaptı. Skoru belirleyen gol ise 68. dakikada geldi.

Angel Di Maria gol sevinci


Milli oyuncumuz Orkun Kökçü, ilk maçında 70 dakika sahada kaldı.










#Orkun Kökçü
#Benfica
#Süper Kupa
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