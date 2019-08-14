Orta sahaya N’Zonzi

Radamel Falcao’nun transferini bitirme noktasına getiren Galatasaray, rotasını orta sahaya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, son olarak Roma forması giyen Steven N’Zonzi’yi gündemine aldı. 31 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediği vurgulandı. Steven Nzonzi, transfer döneminin ilk günlerinde de Galatasaray’ın gündemine gelmiş ancak Fransız futbolcu ikna edilememişti. Geçen sezon başında Sevilla’dan Roma’ya transfer olan 31 yaşındaki oyuncu, İspanya’da uzun süre Banega ile birlikte forma giydi. Fransa’nın Dünya Şampiyonu kadrosuda yer alan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 39 müsabakada 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemiş ve toplamda 3275 dakika sahada kalmıştı.

Falcao kesinleşti

Galatasaray’ın uzun süredir bitirmeye çalıştığı Radamel Falcao transferi için flaş bir iddia ortaya atıldı. ABD merkezli haber portalı ESPN, Falcao’nun Galatasaray’a transferinin kesinleştiğini duyurdu. Ayrıca takipçilere, Süper Lig’in kalitesini nasıl gördükleri sorulan bir anket düzenlendi. Yapılan paylaşımda; “Falcao’nun transferi kesinleşti. Süper Lig’in kalitesini nasıl görüyorsunuz?” ifadeleri yer aldı.