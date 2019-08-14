Orta sahaya N’Zonzi
SÜPER LİG

Orta sahaya N’Zonzi

Kadrosuna bir ön libero takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Romalı N’Zonzi ile ilgileniyor. 31 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediği ve transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Steven N’Zonzi

Steven N’Zonzi

Radamel Falcao’nun transferini bitirme noktasına getiren Galatasaray, rotasını orta sahaya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, son olarak Roma forması giyen Steven N’Zonzi’yi gündemine aldı. 31 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediği vurgulandı. Steven Nzonzi, transfer döneminin ilk günlerinde de Galatasaray’ın gündemine gelmiş ancak Fransız futbolcu ikna edilememişti. Geçen sezon başında Sevilla’dan Roma’ya transfer olan 31 yaşındaki oyuncu, İspanya’da uzun süre Banega ile birlikte forma giydi. Fransa’nın Dünya Şampiyonu kadrosuda yer alan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 39 müsabakada 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemiş ve toplamda 3275 dakika sahada kalmıştı.

  • Falcao kesinleşti
  • Galatasaray’ın uzun süredir bitirmeye çalıştığı Radamel Falcao transferi için flaş bir iddia ortaya atıldı. ABD merkezli haber portalı ESPN, Falcao’nun Galatasaray’a transferinin kesinleştiğini duyurdu. Ayrıca takipçilere, Süper Lig’in kalitesini nasıl gördükleri sorulan bir anket düzenlendi. Yapılan paylaşımda; “Falcao’nun transferi kesinleşti. Süper Lig’in kalitesini nasıl görüyorsunuz?” ifadeleri yer aldı.

Fatih Terim ameliyat oldu
Fatih Terim ameliyat oldu

Galatasaray Futbol Takımı, Fiorentina ile oynanan hazırlık maçının ardından İstanbul'a döndü. Sarı kırmızılı kulüpten bugün yapılan açıklamada teknik direktör Fatih Terim'in İstanbul'a dönüşün ardından ameliyat olduğu belirtildi.Galatasaray'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;"Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın İstanbul'a varışıyla sponsor hastanemiz Liv Hospital Beyin Cerrahisi kliniğine getirilmiş ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu başkanlığında başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmiştir. Hocamızın durumu iyi olup, tedavisi devam etmektedir."Feghouli de ameliyat edildiSarı-kırmızılı takımın Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçının dönüşünde böbrek sancısı şikayeti olan Sofiane Feghouli ameliyat oldu. Galatasaray’dan oyuncunun durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "Floransa dönüşü uçakta böbrek sancısı şikayeti olan oyuncumuz Sofiane Feghouli sponsor hastanemiz Liv Hospital Üroloji kliniğinde Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi başkanlığında endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.Sağlık Bilgilendirmesi 🔗 https://t.co/cVZehUU1SJ pic.twitter.com/0jKrrHwi6H&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 12 Ağustos 2019

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