Ozan Kabak yeni takımında golcü oldu

Sezon başında Schalke 04'ten Hoffenheim'a transfer olan Ozan Kabak, yeni takımındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Milli futbolcu, Hoffenheim'ın Bundesliga'da Bochum'u konuk ettiği maçta fileleri havalandırdı.

Daha önce Almanya Kupası'nda da bir gol kaydeden 22 yaşındaki savunma oyuncusu, böylece yeni takımında çıktığı 3. resmi maçında 2. golünü atmış oldu.

İşte Ozan Kabak'ın Bochum'a attığı gol:

GOL | Hoffenheim 2-2 Bochum



⚽23' Ozan Kabakpic.twitter.com/pJquFR0jDl — SPOR (@yenisafakspor) August 13, 2022