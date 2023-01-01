Spor ÖZET | Brighton-Arsenal 2-4
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ÖZET | Brighton-Arsenal: 2-4

Premier Lig'de lider Arsenal, deplasmanda Brighton'ı Saka'nın 2, Odegaard ve Nketiah'ın golleriyle 4-2 mağlup ederek 2022 yılını galibiyet ile lider olarak noktaladı. Bu maçın özetine ve gollerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Brighton-Arsenal: 2-4 maç özeti ve golleri izle
Arsenal'ın Brighton karşısında Saka ile bulduğu ilk gol, Topçular'ın bir Premier Lig deplasmanında bulduğu en erken ikinci gol olarak kayıtlara geçti. (1-Walcott - QPR-Arsenal 2013)

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, konuk olduğu Brighton'ı 4-2 yendi.

American Express Stadı'nda oynanan 18. hafta karşılaşmasında Arsenal, Bukayo Saka'nın 2, Martin Odegaard'ın 39, Eddie Nketiah'ın 47 ve Gabriel Martinelli'nin 71. dakikalarda attıkları gollerle galibiyete ulaştı.

Brighton'ın gollerini, 65. dakikada Kaoru Mitoma ve 77. dakikada Evan Ferguson kaydetti.

  • Art arda 5. galibiyetini alan ve 43 puana ulaşan lider Arsenal, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki farkı 7 puana çıkardı. Brighton ise 24 puanla 8. sırada yer aldı.

Brighton-Arsenal maç özeti

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