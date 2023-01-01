ÖZET | Brighton-Arsenal: 2-4

Hayat

Aile bir eğitim yuvasıdır

İstanbul Müftü Yardımcısı Halime Yıldız, veda hutbesinde Peygamberimiz’in (sav) evliliği, emanet olarak değerlendirdiğini hatırlatarak, “Evlilik ‘evcilik’ oyunu değildir. Kur’an’a göre ilk sosyal birlik ailedir” diyor ve ekliyor: “Aile, birbirine dayanak olan, birbirine destek olan bireylerden oluşan bir yapıdır. Sevgi ve şefkat kaynaklı huzurlu aile olmak Allah’ın ayetlerindendir.”