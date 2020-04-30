SÜPER LİG

Pablo Martin Batalla Türkiye'ye dönüyor

Bursaspor ve Süper Lig'in efsane isimlerinden Pablo Martin Batalla, Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapıyor. Arjantinli yıldızın yeni işi belli oldu.

Haber Merkezi Diğer, Yeni Şafak
Pablo Martin Batalla, Bursaspor'un ilk ve tek şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

Pablo Martin Batalla, Bursaspor'un ilk ve tek şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

Fotoğraf: Gürkan DURAL

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, açıklamalarda bulundu. TRTSpor'a konuşan Mestan liglerin devamıyla ilgili konuşurken taraftarları heyecanlandıran sözler söyledi.

İşte Mestan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Biz oynayacak gibi planlamalarımızı yapıyoruz. Oynayın derlerse hedef Süper Lig; oynamayın derlerse oynamayız ama bizim oynama yönünde olduğumuzu söylemek isterim."

  • Burak Kapacak ile Ozan Koç hakkındaki transfer iddialarına değinen başkan Mestan, "İkisi için de teklifler geliyor ancak biz iki oyuncumuzla devam etmek istiyoruz. Oyuncularımın Süper Lig'de bizimle beraber oynamasını istiyorum ancak gelen tekliflerden de kıvanç duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Mestan, kulübün efsanesi Pablo Martin Batalla hakkında ise dikkat çekici ifadeler kullandı;

  • "Batalla ile sezon başında anlaşmıştık. Türkiye'de kurs açılmadığı için dahil edemedik ancak gelecek sezon teknik ekipte bizimle birlikte olacak."

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