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Portekiz teknik direktörünü buldu

Dünya Kupası sonrası teknik direktörü Fernando Santos ile yollarını ayıran Portekiz milli takımı için yeni bir iddia ortaya atıldı. Belçika mili takımı ile yollarını ayıran Roberto Martinez'in Portekiz'in başına geçmesi bekleniyor. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Portekiz teknik direktörünü buldu
Martinez, Belçika'da 6 sene çalıştı

Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesinin ardından teknik direktör Fernando Santos ile yolları ayrılan Portekiz, yeni teknik direktörünü buldu.

The Athletic'in haberine göre, Portekiz, Roberto Martinez ile prensip anlaşmasına vardı. İspanyol teknik adamın, resmi işlemlerinin gelecek hafta sonuna kadar bitmesinin beklendiği aktarıldı.

Son olarak Belçika'yı çalıştırdı

2016-2022 yılları arasında Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Martinez, 2022 Katar Dünya Kupası'na gruplara veda edilmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.

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