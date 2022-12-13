Spor Bournemouth Kulübü el değiştirdi İşte yeni sahibi
FUTBOL FUTBOL

Bournemouth Kulübü el değiştirdi: İşte yeni sahibi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un yeni sahibi, 77 yaşındaki ABD'li iş insanı Bill Foley oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Premier Lig ekibi Bournemouthun yeni sahibi kim?
Bill Foley

Bournemouth Kulübü'nden yapılan açıklamada, Rusya doğumlu İngiliz iş insanı Maxim Demin'in elindeki hisselerin tamamını, Foley'nin sahibi olduğu Amerikan futbolu kolej ligi takımı Black Knight'a sattığı ve Premier Lig'in bu işlemi onayladığı belirtildi.

Amerikan Buz Hokeyi Ligi (NHL) takımlarından Vegas Golden Knights'ın da sahibi Foley, Bournemouth'da başkanlık görevini de üstlenecek.

  • İngiltere'nin 1899 yılında kurulan köklü kulüplerinden Bournemouth, ligde 15 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

Manchester United kulübü eleştiren Ronaldo'nun posterini stattan kaldırdı
SPOR
Manchester United kulübü eleştiren Ronaldo'nun posterini stattan kaldırdı


Bir yıllık anlaşma sağlandı

Bir yıllık
anlaşma sağlandı

​Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
Duyunca şoke oldum

'Duyunca
şoke oldum'

Sofiane ​Feghouli'nin yeni takımındaki maaşı şaşırttı.
Hull Cityde Pelkas şoku

Hull City'de
Pelkas şoku

​Yunan oyuncu sahalardan uzak kalacak.
İlk finalisti <br>ilan etti

İlk finalisti
ilan etti

'Kuracı maymun Kent'in Hırvatistan-Arjantin maçı tahmini.
'Umarım bize <br>saygı duymazlar'

'Umarım bize
saygı duymazlar'

​Fas'ın hocasından Fransa'ya gözdağı.
Kabe'yi ilk görüş

Kabe'yi ilk görüş

​Dünyaca ünlü isim, umre için gittiği Mekke'de gözyaşlarına hakim olamadı.
'Olumlu cevap alamadık'

'Olumlu cevap alamadık'

​Başkan Büyükekşi yabancı hakem için başka ülkelerle görüştüklerini açıkladı.
Kalede güven verdi

Kalede güven verdi

​Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini alabilir
'Bu bizim görevimiz'

'Bu bizim görevimiz'

​İlhan Palut milli göreve hazır.
'Moralimizi bozar'

'Moralimizi bozar'

​Erol Bulut'tan yabancı hakem açıklaması.
Bu nasıl Messi!

Bu nasıl Messi!

​Arjantinli yıldızın heykeli alay konusu oldu.
'Kulüp arıyoruz'

'Kulüp arıyoruz'

​Ömer Faruk Beyaz, Almanya'da istediğini bulamadı.
'Hemen giderdim'

'Hemen giderdim'

Gökhan İnler'den Arda Güler'e tavsiye

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.