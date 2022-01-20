Spor Premier Ligde nefes kesen maç Çağlar Söyüncü yıkıldı
FUTBOL FUTBOL

Premier Lig'de nefes kesen maç: Çağlar Söyüncü yıkıldı

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında oynanan maçta Tottenham, deplasmanda Leicester City'i uzatmalarda bulduğu gollerle 3-2 yendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Premier Ligde nefes kesen maç: Çağlar Söyüncü yıkıldı
Steven Bergwijn attığı iki golle takımını galibiyete taşıdı.

Ligde 3 maç eksiği bulunan 2 takımın karşılaşmasında Londra temsilcisi Tottenham, King Power Stadı'nda, Leicester City'e konuk oldu.

Leicester City'den Patson Daka'nın 24. dakikada ve Tottenham'dan Harry Kane'in 38. dakikada attığı gollerle maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Ev sahibi takım Leicester City 76. dakikada James Maddison'un attığı golle öne geçerek skoru 2-1 yaptı.

Karşılaşmanın son dakikalarında gol pozisyonlarını arttıran konuk takım Tottenham 90+5. ve 90+7. dakikalarda Steven Bergwijn'in attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü karşılaşmanın 90 dakikasında görev yaptı.

  • Bu sonuçla puanını 36'ya çıkartan Tottenham ligde 5. sıraya yükselirken, Leicester City 25 puanla 10. sırada yer aldı.

Leicester City-Tottenham maç özeti:
Araçlar karda kayboldu

Araçlar karda kayboldu

Kentte kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.
700 bin işçiye ikramiye

700 bin işçiye ikramiye

​Ödenecek tutar kalem kalem hesaplandı.
Dünyada ilk olacak

Bakan Koca: BioNTech üzerine Turkovac çalışmasını başlatacağız.

​Tarih verildi: Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme olacak.

​Ömer Çelik'ten Meral Akşener'e yanıt.

​Ve geri sayım başladı: Tarih belli oldu

Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

​Milli Eğitim Bakanlığı'ndan seçmeli ders açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.