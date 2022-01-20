Premier Lig'de nefes kesen maç: Çağlar Söyüncü yıkıldı

Ligde 3 maç eksiği bulunan 2 takımın karşılaşmasında Londra temsilcisi Tottenham, King Power Stadı'nda, Leicester City'e konuk oldu.
Leicester City'den Patson Daka'nın 24. dakikada ve Tottenham'dan Harry Kane'in 38. dakikada attığı gollerle maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Ev sahibi takım Leicester City 76. dakikada James Maddison'un attığı golle öne geçerek skoru 2-1 yaptı.
Karşılaşmanın son dakikalarında gol pozisyonlarını arttıran konuk takım Tottenham 90+5. ve 90+7. dakikalarda Steven Bergwijn'in attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü karşılaşmanın 90 dakikasında görev yaptı.
- Bu sonuçla puanını 36'ya çıkartan Tottenham ligde 5. sıraya yükselirken, Leicester City 25 puanla 10. sırada yer aldı.
Leicester City-Tottenham maç özeti:
#PremierLeague'in erteleme maçında Tottenham rakibi Leicester'ı efsanevi bir son ile 3-2 mağlup etti! Maçın golleri Daka, Harry Kane, James Maddison ve Steven Bergwijn'dan (2) geldi. @iddaa #SSporttaPL #LEITOT pic.twitter.com/I5qXZ5AR7S
#PremierLeague'in erteleme maçında Tottenham rakibi Leicester'ı efsanevi bir son ile 3-2 mağlup etti! Maçın golleri Daka, Harry Kane, James Maddison ve Steven Bergwijn'dan (2) geldi. @iddaa #SSporttaPL #LEITOT pic.twitter.com/I5qXZ5AR7S— S Sport (@ssporttr) January 19, 2022