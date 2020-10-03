LİGUE 1

PSG Angers maç özeti ve gollerini izle

PSG acımadı, Angers'e gol yağdırdı (ÖZET)

Paris Saint-Germain, sahasında konuk ettiği Angers'i 6-1 yenerek puanını 12 yaptı ve maç fazlasıyla ligde ikinci sıraya yükseldi. Yeni transfer Florenzi'nin muhteşem bir gole imza attığı PSG-Angers maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
PSG'li futbolcuların gol sevinci

PSG'li futbolcuların gol sevinci

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) altıncı haftasında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Angers'i 6-1 yendi.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren PSG, 7. dakikada Alessandro Florenzi, 36. ve 47. dakikalarda Neymar, 57. dakikada Julian Draxler, 71. dakikada Idrissa Gueye ve 84. dakikada Kylian Mbappe'nin golleriyle karşılaşmayı 6-1 kazandı.

Angers'ın tek golünü ise 52. dakikada Ismael Traore kaydetti.

PSG zirveye tırmanıyor

Lige kötü başlayarak ilk iki maçını kaybeden PSG, sonraki 4 karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 12'ye yükseltti. Angers ise 9 puanda kaldı.

PSG-Angers maç özeti ve gollerini izlemek için tıklayın

PSG 9 yıl sonra Marsilya'ya kaybetti: Maçta 5 kırmızı kart çıktı (ÖZET)
PSG 9 yıl sonra Marsilya'ya kaybetti: Maçta 5 kırmızı kart çıktı (ÖZET)

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ikinci maçında sahasında Olympique Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu.9 yıl sonra galip geldilerParc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 31. dakikada Florian Thauvin'in golüyle kazanan konuk ekip, ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Olympique Marsilya, ligde 2011'den beri yenemediği PSG karşısında 9 yıl sonra galip gelmeyi başardı.5 kırmızı kart çıktıKarşılaşmanın uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sonucu PSG'den Neymar, Leandro Paredes ve Layvin Kurzawa, Olympique Marsilya'dan ise Jordan Amavi ve Dario Benedetto kırmızı kart gördü.Ligdeki ilk maçında Lens'e 1-0 yenilen son şampiyon PSG, ikinci maçta da 3 puanla tanışamadı.PSG Marsilya maç özetini izlemek için tıklayınız.

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