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Spor

PSG'den 2 transfer: Lucas Hernandez ve Lee Kang In

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain(PSG), Alman temsilcisi Bayern Münih’te forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Lucas Hernandez’i 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Bir diğer transferi 22 yaşındaki Güney Koreli orta saha futbolcusu Lee Kang In'i transfer etti.

15:50 . 9/07/2023 Pazar
AA
Lucas Hernandez - Lee Kang In

Lucas Hernandez - Lee Kang In

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktörlük görevine Luis Enrique’nin getirmesiyle birlikte gelecek sezon için planlaması dahilinde kadroyu güçlendirmeye devam ediyor.


Fransız temsilcisi, son olarak Bayern Münih forması giyen 27 yaşındaki savunmacı Lucas Hernandez’i kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, sözleşmenin 5 yıllık olduğu bildirilirken, bir şampiyonu daha kadroya dahil ettikleri için mutlu olduklarını aktardı.


27 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda yaşadığı sakatlılar nedeniyle 7’si Bundesliga, 2’si Şampiyonlar Ligi olmak üzere sadece 9 maçta forma giyerken 1 gollük katkı sağladı.


Hernandez, kariyerinde Bayern Münih ile 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüp Şampiyonluğu, 4 Bundesliga Şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupa, 1 Almanya Kupası, 2’de Almanya Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.


PSG, Hernandez'i bu video ile duyurdu:



Orta sahaya genç Güney Koreli

PSG'nin bir diğer transferi 22 yaşındaki Güney Koreli orta saha futbolcusu Lee Kang In'i transfer etti.


Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.


PSG'ye imza atan ilk Güney Koreli futbolcu olan Lee Kang In, geçen sezon İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Mallorca'da 39 maçta forma giyerken 6 gol, 7 asistlik katkı verdi.


PSG, Lee Kang In'i bu video ile duyurdu:



#PSG
#Lucas Hernandez
#Lee Kang In
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