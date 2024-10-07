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Rakibimiz Karadağ'ın kadrosu açıklandı

Rakibimiz Karadağ'ın kadrosu açıklandı

15:167/10/2024, Pazartesi
DHA
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Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki
Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki

A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim Cuma günü Samsun'da karşılaşacağı rakibi Karadağ'ın aday kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlıların rakibi Karadağ'ın aday kadrosu açıklandı. Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer aldı:


Kaleci:
Danijel Petkovic (Liepaja), Balsa Popovic (OFK Beograd), Milan Mijatovic (Buducnost Podgorica), Igor Nikic (Decic)

Savunma:
Adam Marusic (Lazio), Risto Radunovic (FCSB), Igor Vujacic (Rubin Kazan), Marko Vukcevic (Borac Banja Luka), Andrija Vukcevic (Cartagena), Nikola Sipcic (Cartagena), Slobodan Rubezic (Aberdeen), Marko Tuci (Gangwon)

Orta saha:
Vladimir Jovovic (Sogdiana Jizzakh), Marko Jankovic (Qarabağ), Marko Bakic (OFI Crete), Driton Camaj (Kisvarda), Edvin Kuc (Neftçi), Ilija Vukotic (Boavista), Milos Brnovic (Budućnost Podgorica), Milan Vukotic (Buducnost Podgorica), Andrija Radulovic (Vojvodina Novi Sad)

Forvet:
Stevan Jovetic (Omonoia), Stefan Mugosa (Incheon United), Milutin Osmajic (Preston North End), Nikola Krstovic (Lecce)

Türkiye - Karadağ karşılaşması, 11 Ekim Cuma günü 21.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Karadağ gruptaki 4'üncü maçında ise 14 Ekim Pazartesi günü Galler ile deplasmanda karşılaşacak.





#Uluslar Ligi
#Karadağ
#Türkiye

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