Arnavutluk'un kadrosu belli oldu: Süper Lig'den 3 isim

Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta 11 Ekim'de deplasmanda Çekya ve 14 Ekim'de yine dış sahada Gürcistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Arnavutluk'un Çekya ve Gürcistan maçlarının aday kadrosu belli oldu. Aday kadroda Beşiktaş'tan Ernest Muçi, Bodrum FK'den Arlind Ajeti ve Taulant Seferi de yer aldı.
Teknik direktör Sylvio Mendes Campos Junior "Sylvinho", başkent Tiran'da düzenlediği basın toplantısında, oyuncularından memnun olduğunu ifade ederek, 40-50 futbolcuyu izlediklerini söyledi.