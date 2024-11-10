Rakibimiz Karadağ'ın kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45’te Nikşiç kentindeki Şehir Stadyumu’nda Karadağ ile karşılaşacak. Karadağ gruptaki beşinci maçında ise 16 Kasım Cumartesi günü aynı statta İzlanda’yı konuk edecek.