Rangers maçının acısını ligde çıkardılar Bundesliga'nın 23. haftasında Borussia Dortmund sahasında Mönchengladbach'ı sahasında 6-0 mağlup etti ve üç puanın sahibi oldu. Dortmund Avrupa Ligi'nde ki mağlubiyetin ardından moral buldu.

Abone Ol