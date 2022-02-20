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Rangers maçının acısını ligde çıkardılar

Bundesliga'nın 23. haftasında Borussia Dortmund sahasında Mönchengladbach'ı sahasında 6-0 mağlup etti ve üç puanın sahibi oldu. Dortmund Avrupa Ligi'nde ki mağlubiyetin ardından moral buldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rangers maçının acısını ligde çıkardılar
Marco Reus

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında İskoç ekibi Rangers karşısında sahasında adeta hezimete uğrayan Borussia Dortmund acısını Mönchengladbach'tan çıkardı.

Bundesliga'nın 23. haftasında 46 puanlı lig ikincisi Borussia Dortmund sahasında 26 puanı bulunan Mönchengladbach'ı konuk etti. Karşılaşmayı 6-0 kazanan sarı-siyahlı ekip puanını 49'ya yükseltti. Mönchengladbach ise 26 puanda kaldı.

Dormund'un gollerini 26 ve 81. dakikalarda Marco Reus, 32. dakikada Donyell Malen, 70. dakikada Marius Wolf, 74. dakikada Youssoufa Moukoko ve 90. dakikada penaltıdan Emre Can kaydetti.

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