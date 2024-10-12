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Milot Rashica asist yaptı: Kosova deplasmanda Litvanya'yı mağlup etti |ÖZET

Milot Rashica asist yaptı: Kosova deplasmanda Litvanya'yı mağlup etti |ÖZET

22:2412/10/2024, Cumartesi
G: 12/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Üç puanı iki golle aldı.
Üç puanı iki golle aldı.

Kosova, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 3.maçında Litvanya'yı 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri Edon Zhegrova ile Ermal Krasniqi kaydetti. Milot Rashica, 65.dakikada takımının attığı ikinci golün asistini yaptı.

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 3.maçında Kosova deplasmanda Litvanya ile karşı karşıya geldi.


Gireno Stadionas'ta oynanan mücadeleyi Kosova 2-1 kazandı.


Galibiyeti getiren golleri Edon Zhegrova ile Ermal Krasniqi attı.


Litvanya'nın tek golünü ise Paulius Golubickas attı.


Maça ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı Milot Rashica 65.dakikada takımının attığı ikinci golün asistini yaptı.


LİTVANYA - KOSOVA MAÇ ÖZETİ

Litvanya - Kosova maçının özetini izlemek için




#Kosova
#Milot Rashica
#Litvanya

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