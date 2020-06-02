SÜPER LİG

Rizespor'da 3 futbolcu transferin gözdesi oldu

Süper Lig ekiplerinden Rizespor'da Melnjak, Gökhan Akkan ve Oğulcan Çağlayan'ın talipleri artıyor.

Haber Merkezi DHA
Rizespor takımı

Rizespor takımı

Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek Çaykur Rizespor’da hazırlıklar devam ediyor.

Bir yandan Süper Lig’de kümede kalma yarışına devam eden Karadeniz ekibinde, takımın önemli oyuncuları da yurt içi ve yurt dışından kulüplerin radarına girmiş durumda.

Melnjak'a yurt dışından talip


Geçtiğimiz sene de transfer teklifleri alan Dario Melnjak’a bu kez yurt dışından talip çıktı. Hırvat oyuncunun transferi için sezon sonunda Rizespor’un kapısının çalınması bekleniyor.

Dario Melnjak, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.
Dario Melnjak, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Gökhan Akkan Beşiktaş'ın gündeminde

Çaykur Rizespor’da gözde isimlerden birisi de kaleci Gökhan Akkan. Milli kalecinin adı, Alman file bekçisi Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş ile anılıyor. 25 yaşındaki Gökhan, Karadeniz ekibinde 5. sezonunu yaşıyor. Gökhan Akkan, gösterdiği performansla A Milli takıma kadar yükselme başarısı göstermişti.

Gökhan Akkan'ın Rizespor'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Gökhan Akkan'ın Rizespor'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Oğulcan'ın ismi İstanbul kulüpleriyle anılıyor

Rizespor’un 23 yaşındaki forveti Oğulcan Çağlayan’ın da ismi İstanbul kulüpleriyle anılıyor. Bu sezon mavi-yeşilli formayla 22 maçta görev alan Oğulcan; 4 gol atıp, 2’de asist yapma başarısı gösterdi.

Oğulcan Çağlayan’ın gelecek sezon Galatasaray’da forma giymesi bekleniyor.

Genç oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Genç oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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