Rizespor'da 3 futbolcu transferin gözdesi oldu

Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek Çaykur Rizespor’da hazırlıklar devam ediyor.

Bir yandan Süper Lig’de kümede kalma yarışına devam eden Karadeniz ekibinde, takımın önemli oyuncuları da yurt içi ve yurt dışından kulüplerin radarına girmiş durumda.

Melnjak'a yurt dışından talip





Geçtiğimiz sene de transfer teklifleri alan Dario Melnjak’a bu kez yurt dışından talip çıktı. Hırvat oyuncunun transferi için sezon sonunda Rizespor’un kapısının çalınması bekleniyor.

Gökhan Akkan Beşiktaş'ın gündeminde

Çaykur Rizespor’da gözde isimlerden birisi de kaleci Gökhan Akkan. Milli kalecinin adı, Alman file bekçisi Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş ile anılıyor. 25 yaşındaki Gökhan, Karadeniz ekibinde 5. sezonunu yaşıyor. Gökhan Akkan, gösterdiği performansla A Milli takıma kadar yükselme başarısı göstermişti.

Oğulcan'ın ismi İstanbul kulüpleriyle anılıyor

Rizespor’un 23 yaşındaki forveti Oğulcan Çağlayan’ın da ismi İstanbul kulüpleriyle anılıyor. Bu sezon mavi-yeşilli formayla 22 maçta görev alan Oğulcan; 4 gol atıp, 2’de asist yapma başarısı gösterdi.

Oğulcan Çağlayan’ın gelecek sezon Galatasaray’da forma giymesi bekleniyor.