Roberto Carlos yasa dışı bahis reklamında Fenerbahçe'yi kullandı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve Türkiye'de de teknik direktörlük yapmış olan Roberto Carlos'un, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım tepki çekti.

47 yaşındaki teknik adam, Twitter hesabından "19.07" adlı bir video paylaştı. Videoda, "Merhaba Türkiye, en sevdiğim renklere imzayı attım. Yeniden bu formayı giymek harika olacak” ifadelerini kullanırken, yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptı.

Fenerbahçe'yi kullandı

Bahis sitesinin reklamını Fenerbahçe üzerinden yapan Roberto Carlos, taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Özellikle Fenerbahçe'nin kuruluş tarihi olan 1907 tarihinin, "19.07" olarak kullanılması ve " En sevdiğim renklere imzayı attım. Yeniden bu formayı giymek harika olacak" ifadelerini söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'de oynamıştı

Roberto Carlos 2007 yılında bedelsiz olarak Real Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu 2010 yılında sarı-lacivertli takımdan ayrılarak ülkesinin takımlarından Corinthians'ın yolunu tutmuş. Carlos, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 104 maçta 10 gol ve 13 asistle oynamıştı.

Türkiye'de teknik direktörlük yaptı

Roberto Carlos 2012-2014 yılları arasında Sivasspor'un başında 59 karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı teknik adam daha sonra 20 maçta Akhisarspor'u çalıştırdı.

📌Fenerbahçe teknik ekibinde göreve başlayan Mehmet Aurelio'nun efsane 11'i:



▪Volkan Demirel

▪Gökhan Gönül

▪Diego Lugano

▪Fabio Luciano

▪Roberto Carlos

▪Mehmet Topal

▪Manuel Fernandes

▪Alex de Souza

▪Arda Turan

▪Nicolas Anelka

▪Fatih Tekke



👉TD: Zico pic.twitter.com/28Cs82kbT8 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 27, 2020