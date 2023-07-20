Rodrigo Becao İstanbul'da

Transferde adı uzun süredir sarı-lacivertliler ile anılan 27 yaşındaki savunmacı, İtalya'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Fenerbahçeli yetkililerce karşılanan Becao, havalimanında bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kendisi için ayrılan araçla havalimanından ayrılan Becao, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.