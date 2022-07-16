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Rodrigo Caio'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Flamengolu Rodrigo Caio'nun menajeri Rafael Russo, sarı-lacivertli takımdan herhangi bir teklif almadıklarını söyledi.

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Ömer Çelikbaşlı Yeni Şafak
Rodrigo Caionun menajerinden Fenerbahçe açıklaması
Kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona eriyor.

Fenerbahçe'nin Rennes'e transfer olması beklenen Kim Min Jae'nin yerini Brezilya'da Flamengo forması giyen Rodrigo Caio ile doldurmak istediği öne sürülmüştü.

28 yaşındaki oyuncunun menajeri Rafael Russo, transfer iddiasıyla ilgili Yeni Şafak Spor Servisi'ne açıklamada bulundu.

Söz konusu haberleri kendilerinin de gördüğünü belirten Russo, "Fenerbahçe'den bize herhangi bir resmi teklif gelmedi" dedi.

Rafael Russo, daha önce yaptığı açıklamada, Rodrigo Caio'nun Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığını ifade etmişti.

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