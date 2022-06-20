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Rodrigo Caio'nun menajerinden Fenerbahçe itirafı: Mükemmel bir fırsat olabilir

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin, Kim Min-Jae'nin ayrılma ihtimaline karşı Flamengo forması giyen Rodrigo Caio'yu transfer listesine aldığı iddia edilmişti. 28 yaşındaki Brezilyalı stoperin menajeri Rafael Russo, bu transfer iddiaları hakkında Yeni Şafak Spor'a açıklamalarda bulundu.

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Ömer Çelikbaşlı Yeni Şafak
​Rodrigo Caionun menajerinden Fenerbahçe itirafı: Mükemmel bir fırsat olabilir
​Rodrigo Caio'nun güncel piyasa değeri 5 milyon euro

Takımı dünyaca ünlü Portekizli hoca Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımda Kim Min-Jae'nin ayrılması gündemde yer alırken, yönetim de Güney Koreli oyuncudan doğacak boşluğu doldurmak için uğraş veriyor.

"Mükemmel bir fırsat olabilir"

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'da forma giyen 28 yaşındaki stoper Rodrigo Caio'u transfer etmek istediği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Yeni Şafak Spor Editörü Ömer Çelikbaşlı'ya açıklamalarda bulunan Brezilyalı stoperin menajeri Rafael Russo, kendilerine henüz resmi bir teklifin ulaşmadığını ifade etti.

Herhangi bir teklif almadıklarını söyleyen Russo, "Eğer Fenerbahçe Rodrigo Caio ile ilgileniyorsa, bu mükemmel bir fırsat olabilir " ifadelerini kullandı.

  • 7 milyon euroya alınmıştı
  • 1 Ocak 2019 tarihinde Sao Paulo'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu, bu sezon 9 karşılaşmada süre aldı. Rodrigo Caio'nun sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde sona ererken, oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

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