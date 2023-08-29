Romain Saiss oynamadan gidebilir

Beşiktaş'tan Al Sadd'a transfer olan Romain Saiss için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransa'nın L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre, Al Sadd'ın Faslı stoperle yollarını ayırmak istediği öne sürüldü.

Katar ekibinin, yabancı kontenjanında yer açmak istediği, bu nedenle Saiss'ı kiralık göndermeyi planladığı aktarıldı.

33 yaşındaki futbolcuyu 24 Temmuz'da 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'tan kadrosuna katan Al Sadd, 2025 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalamıştı. Saiss, Al Sadd ile resmi bir maçta forma giymedi.