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Romulo atıyor Göztepe kazanıyor

Romulo atıyor Göztepe kazanıyor

14:0012/11/2024, mardi
DHA
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Romulo performansıyla transferin gözdesi oldu.
Romulo performansıyla transferin gözdesi oldu.

Süper Lig'de Konyaspor'u da uzatma dakikalarında 2-0 yenerek evinde art arda aldığı 5 galibiyetle milli araya 18 puanla altıncı sırada giren Göztepe, Brezilyalı golcüsü Romulo'nun skora katkı verdiği maçları kaybetmiyor.

Geçen sezon devre arasında gelip 1'inci Lig'de 5 gol atan Romulo'nun ağları sarstığı tüm maçları kazanan Göz-Göz, bu sezon da yıldız futbolcusunun gol attığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 1 yenilgi aldı.


Attığı 5 golle takımın en skorer ismi olan Romulo, bu sezon 2-2 biten Fenerbahçe, 2-0 kazanılan Bodrum FK, 3-2 kazanılan Sivasspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarının yanı sıra deplasmanda 3-1'den 4-3 kaybedilen Samsunspor karşılaşmasında gol buldu. Romulo iki haftalık sakatlığının ardından Konya önünde sahalara penaltı golüyle döndü.


Henüz 22 yaşındaki olan futbolcu şimdiden transferde birçok kulübün dikkatini çekti.














#Göztepe
#Romulo
#Süper Lig

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