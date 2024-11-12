Romulo atıyor Göztepe kazanıyor

Geçen sezon devre arasında gelip 1'inci Lig'de 5 gol atan Romulo'nun ağları sarstığı tüm maçları kazanan Göz-Göz, bu sezon da yıldız futbolcusunun gol attığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 1 yenilgi aldı.





Attığı 5 golle takımın en skorer ismi olan Romulo, bu sezon 2-2 biten Fenerbahçe, 2-0 kazanılan Bodrum FK, 3-2 kazanılan Sivasspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarının yanı sıra deplasmanda 3-1'den 4-3 kaybedilen Samsunspor karşılaşmasında gol buldu. Romulo iki haftalık sakatlığının ardından Konya önünde sahalara penaltı golüyle döndü.





Henüz 22 yaşındaki olan futbolcu şimdiden transferde birçok kulübün dikkatini çekti.



















































