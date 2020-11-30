Burak Yılmaz 14 yıl sonra bir ilki başardı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Wahbi Khazri'nin 33. dakikada penaltıdan attığı golle Saint-Etienne'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Lille, mücadelenin ikinci yarısında Jonathan Ikone'nin 65. dakikada topu filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi.

Burak Yılmaz'dan önemli başarı

Golün asistini maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz kaydetti. Milli futbolcu böylelikle Lille'de, 2006-07 sezonundan bu yana üst üste 7 maçta en az bir gole katkı veren ilk futbolcu oldu.

Yusuf Yazıcı 22 dakika oynadı

Lille'de forma giyen diğer milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 68. dakikada oyuna girerken, Zeki Çelik sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.





Maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan Lille, puanını 23'e yükseltti ancak 4. sıraya geriledi. Saint-Etienne ise 11 puanla 15. sıraya yerleşti.

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