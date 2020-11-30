LİGUE 1

Saint-Etienne Lille maç özeti: Burak Yılmaz'ın asistini izle

Burak Yılmaz 14 yıl sonra bir ilki başardı

Ligue 1'de Saint-Etienne'e konuk olan Lille, Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Haber Merkezi AA
Burak Yılmaz, Ligue 1'de çıktığı 11 maçta 6 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Burak Yılmaz, Ligue 1'de çıktığı 11 maçta 6 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Wahbi Khazri'nin 33. dakikada penaltıdan attığı golle Saint-Etienne'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Lille, mücadelenin ikinci yarısında Jonathan Ikone'nin 65. dakikada topu filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi.

Burak Yılmaz'dan önemli başarı

Golün asistini maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz kaydetti. Milli futbolcu böylelikle Lille'de, 2006-07 sezonundan bu yana üst üste 7 maçta en az bir gole katkı veren ilk futbolcu oldu.

Yusuf Yazıcı 22 dakika oynadı

Lille'de forma giyen diğer milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 68. dakikada oyuna girerken, Zeki Çelik sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.


  • Maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan Lille, puanını 23'e yükseltti ancak 4. sıraya geriledi. Saint-Etienne ise 11 puanla 15. sıraya yerleşti.

Saint-Etienne-Lille maç özetini izlemek için tıklayın

Kadıköy'de kazanan Beşiktaş
Kadıköy'de kazanan Beşiktaş

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-3 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4. ve 20. dakikalarda Aboubakar, 54. dakikada Necip ve 88. dakikada N'Sakala attı. Fenerbahçe'nin gollerini ise 34. dakikada Cisse ve 68. ile 90+7. dakikada penaltıdan Ozan Tufan kaydetti. Ayrıca mücadelenin 50. dakikasında Beşiktaş'ta Cyle Larin ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 16'ya yükseltirken, Fenerbahçe ise 20 puanda kaldı.Gelecek hafta sarı-lacivertliler deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.Fenerbahçeli taraftarlar Lemos'a isyan etti: İki golde de hatası var Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy’de aynı skorla galipSüper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, rakibini 4-2 mağlup ederek puanını 16’ya çıkardı. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, henüz 4. dakikada Aboubakar’ın golüyle öne geçerken, yıldız futbolcu 20. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kafayla topu yeniden filelere gönderdi ve durumu 2-0’a getirdi. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe baskısını artırırken 34. dakikada Cisse farkı 1’e indiren isim oldu. İlk yarının 25. dakikasında sarı kart gören Cyle Larin, ikinci yarının başlamasının ardından 5 dakika sonra 50. dakikada Gökhan Gönül’e yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Yine 10 kişi kaldı, yine 4-3 kazandıUzatmalarla birlikte maçın son 46 dakikasında 10 kişi oynayan Beşiktaş, dakikalar 53’ü gösterdiğinde bir gol daha buldu. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topla Josef’in yaptığı ortada Necip Uysal kafayı vurarak topu filelere getirdi ve skoru 3-2’e taşıdı. 68. dakikada Fenerbahçe’de Ozan Tufan yeniden farkı 1’e indiren isim olurken Beşiktaş 88. dakikada bir gol daha buldu ve N’Sakala’yla durumu 4-2’ye getirdi. Maçın son bölümünde Mame Thiam’a yapılan hareket sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterirken Ozan Tufan topu filelere gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 3-4. Kadıköy deplasmanında en son 17 Nisan 2005 tarihinde, kaleci Cordoba’nın kırmızı kart görmesi sonrasında Pancu’nun kaleye geçtiği maçta son dakika golüyle 4-3 kazanan Beşiktaş, 15 yıl aradan sonra uzun süre 10 kişi oynadığı maçtan yine 4-3’lük galibiyetle ayrılarak 3 puana uzandı.Gustavo, Denizlispor deplasmanında yokSüper Lig’in 10. haftasında Kadıköy’de oynanan Beşiktaş derbisinin 63. dakikasında sarı kart gören Luiz Gustavo, gelecek hafta oynanacak Denizlispor maçında cezalı duruma düştü. Brezilyalı orta saha bu sezon Trabzonspor, Göztepe ve Galatasaray mücadelelerinde de sarı kart görmüştü.Sergen Yalçın’dan hakeme tepkiBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ilk yarısında dördüncü hakem Turgut Doman’a karşı itirazlarından dolayı sarı kart gördü. İlk devrenin bitmesinin ardından saha içine giren Sergen Yalçın, mücadelenin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu’na yöneldi. Sonrasında saha kenarındaki dördüncü hakem Turgut Doman’ın yanına giden Yalçın, ‘’Niye atağımı kesiyorsun’’ diyerek sert tepki gösterdi. Uzun süren itirazları statta yankılanan Sergen Yalçın, yardımcısı Murat Şahin’in araya girmesiyle sakinleştirilmeye çalışıldı.

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