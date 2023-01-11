Samet Akaydin transferi resmen açıklandı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "3.5+1 yıllığına renklerimize bağlanan Samet Akaydın’a kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "3.5+1 yıllığına renklerimize bağlanan Samet Akaydın’a kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
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