Spor Samet Akaydin transferi resmen açıklandı
TRANSFER

Samet Akaydin transferi resmen açıklandı

Fenerbahçe, Samet Akaydin transferini resmen açıkladı. Transferin Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu. Ayrıca genç oyuncuyla sözleşmenin 3.5+1 yıllık olduğu duyuruldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Samet Akaydin transferi resmen açıklandı
Transferin detayları belli oldu

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "3.5+1 yıllığına renklerimize bağlanan Samet Akaydın’a kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.

Ayrıntılar geliyor...
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