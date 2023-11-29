UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci haftasında dün akşam 4 grupta 8 maç oynandı. F Grubu’nda bulunan İtalya Serie A ekibi Milan, sahasında Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’u ağırladı. San Siro’da oynanan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetti. Kovacs’ın yardımcılıklarını ise Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yaptı. Karşılaşmayı konuk ekip 3-1’lik skorla kazandı. Karşılaşmanın henüz 6’ncı dakikasında Milan’da Olivier Giroud penaltıdan yararlanamazken 4 dakika sonra Borussia Dortmund, Marco Reus ile 10’uncu dakikada penaltıdan gol buldu: 0-1. Ev sahibi ekip etkili ataklarını sürdürürken ilk yarının bitimine 8 dakika kala Samuel Chukwueze 37’nci dakikada sahneye çıktı ve durumu 1-1’e getiren golü kaydetti. İkinci yarıda karşılıklı pozisyonlar ile geçerken Alman ekibi 59’uncu dakikada Jamie Bynoe-Gittens ile karşılaşmada tekrar öne geçti: 1-2. Konuk ekip üst üste pozisyonlardan sonra 69’uncu dakikada Karim Adeyemi ile farkı 2’ye çıkardı. 1-3. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.





Öte yandan Borussia Dortmund’ta milli oyuncu Salih Özcan, 55’inci dakikada Nico Schlotterbeck’in yerine oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından Alman ekibi Borussia Dortmund, 3’üncü galibiyetini alırken puanını da 10’a çıkardı ve liderliğini korudu. İtalyan ekibi Milan ise 2’nci mağlubiyetini aldı ve 5 puanla haftayı sonuncu sırada tamamladı.









Newcastle uzatmalarda galibiyeti kaçırdı





Grubun bir diğer karşılaşmasında Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United’ı ağırladı. Parc des Princes’ta oynanan karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çaldı. Marciniak’ın yardımcılıklarını ise Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlendi.





Karşılaşma 1-1’lik beraberlik ile sonuçlandı. Karşılaşmanın ilk bölümleri oyun olarak PSG’nin üstünlüğü ile geçse de maçın 24’üncü dakikasında Newcastle United’ta Alexander Isak’ın attığı gole engel olamadı ve PSG ilk yarı soyunma odasına yenik girdi: 0-1. Maçın neredeyse tamamında rakibine üstünlük kuran Fransız temsilcisi, uzatma dakikalarında 90+5’te ceza sahası içerisinde Dembele’nin pasında topun savunmanın eline çarpması sonucu hakem VAR’dan gelen uyarı sonrası penaltı kararı verdi. 90+8’inci dakikada topun başına geçen Kylian Mbappe, karşılaşmada beraberliği sağlayan golü attı.





1-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 eşitlikle bitti. Bu sonucun ardından ev sahibi PSG, gruptaki ilk beraberliğini aldı ve 7 puanla 2’nci sırada kaldı. Konuk ekip Newcastle United ise 2’nci beraberliğini elde etti ve 5 puanla 3’üncü sırada yer aldı.









Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maç 2-0 bitti





FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi 5’inci haftasında E Grubu’nda yer alan İtalya Serie A ekibi Lazio ile İskoçya Premiership ekibi Celtic arasında oynanan karşılaşmada düdük çaldı. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy yaparken, VAR’da ise Alper Ulusoy yer aldı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Lazio 2-0 kazandı. Halil Umut Meler, karşılaşmada 7 sarı kart çıkarırken, 1 de penaltı için VAR’a gitti. Meler, önce karşılaşmanın 90+5’inci dakikasında Celtic lehine penaltı kararı verdi. Sonrasında VAR koltuğunda oturan Alper Ulusoy, penaltı kararı için Halil Umut Meler'i uyardı ve pozisyonu izlemeye davet etti. VAR monitörü önünde pozisyonu tekrar izleyen Halil Umut Meler, kararından döndü ve penaltıyı da iptal etti.









Günün diğer maçları ve alınan skorlar şu şekilde:





Lazio – Celtic: 2-0

Feynoord – Atletico Madrid: 1-3

PSG – Newcastle United: 1-1

Milan – Borussia Dortmund: 1-3

Manchester City – RB Leipzig: 3-2

Young Boys – Kızılyıldız: 2-0

Shakhtar Donetsk – Royal Antwerp: 1-0

Barcelona – Porto: 2-1



