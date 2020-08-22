Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Jose Ernesto Sosa'ya Estudiantes Başkanı Sebastian Veron tepki gösterdi. Veron, Arjantinli yıldızın ve menajerinin transfer sürecinde doğru hareket etmediklerini iddia etti.

Ülkesinin medyasına açıklamalarda bulunan Veron, "Sosa'ya aklında şüphe varsa gelmeyin dedim. Keşke yaptığımız görüşmeden sonra bize dönüş yapsaydı. Her şeyi medyadan takip ettik. Sosa'nın menajerleri doğru hareket etmedi. Bizim değerlerimizden uzaktılar." ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Jose Sosa, Fenerbahçe ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştı. Arjantinli futbolcunun ne kadar kazanacağı konusunda resmi açıklama yapılmadı. İtalyan gazeteci Di Marzio 2 yıllık anlaşma karşılığında Sosa'nın 7 milyon euro elde edeceğini belirtmişti.

Fenerbahçe'ye hoş geldin Jose Sosa! ✍️



👉 https://t.co/Q6bNf0RJh7 pic.twitter.com/MP0Ezp9As2 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 21, 2020