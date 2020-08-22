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Sebastian Veron'dan Sosa ve menajerine tepki: "Bizim değerlerimizden uzaktılar"

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra eski kulübü Estudiantes'e gideceği düşünülen Jose Ernesto Sosa, tatil sürecinde Fenerbahçe ile anlaştı. Sarı lacivertlilerle 2 yıllık sözleşme imzalayan Arjantinli yıldıza ülkesindin efsane isimlerinden Sebastian Veron'dan tepki açıklaması geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jose Sosa, Fenerbahçe formasıyla poz verdi. Arjantinli yıldız yeni takımında 5 numaralı formayı giyecek.

Jose Sosa, Fenerbahçe formasıyla poz verdi. Arjantinli yıldız yeni takımında 5 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Jose Ernesto Sosa'ya Estudiantes Başkanı Sebastian Veron tepki gösterdi. Veron, Arjantinli yıldızın ve menajerinin transfer sürecinde doğru hareket etmediklerini iddia etti.

Ülkesinin medyasına açıklamalarda bulunan Veron, "Sosa'ya aklında şüphe varsa gelmeyin dedim. Keşke yaptığımız görüşmeden sonra bize dönüş yapsaydı. Her şeyi medyadan takip ettik. Sosa'nın menajerleri doğru hareket etmedi. Bizim değerlerimizden uzaktılar." ifadelerini kullandı.

  • Bilindiği üzere Jose Sosa, Fenerbahçe ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştı. Arjantinli futbolcunun ne kadar kazanacağı konusunda resmi açıklama yapılmadı. İtalyan gazeteci Di Marzio 2 yıllık anlaşma karşılığında Sosa'nın 7 milyon euro elde edeceğini belirtmişti.

Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferi neden geç açıklandı?
Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferi neden geç açıklandı?

Trabzonspor ile kontratı sonlandıktan sonra Fenerbahçe'den gelen cazip teklife 'evet' diyen Jose Sosa'nın transferinin geç resmiyet kazanması sarı lacivertli taraftarlar arasında endişe havası oluşturmuştu.Fenerbahçe'nin Samandıra tesislerinde bugün tek başına idman yapan Sosa'nın durumundaki belirsizliğin perde arkasında menajerinin alacağı ücretin olduğu öne sürüldü.Yıldız oyuncuyu sarı lacivertlilere getiren menajer Flavio Bilardo'nun Sosa'nın transferi sonrasında alacağı ücret ile ilgili sıkıntı yaşandığı belirtildi.Önceki günlerde Arjantin medyasına konuşan Estudiantes Başkanı Sebastian Veron, Sosa'nın menajerine tepki göstermişti. Veron, 'Sosa'ya kızgın değilim ama menajerinin sözlerine anlam veremiyorum' ifadelerini kullanmıştı. Flavio Bilardo, Sosa'nın geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamalarda Arjantin ekonomisinin durumuyla ilgili olumsuz değerlendirmeler yapmış ve Estudientes'in yıldız ismin kontratını karşılayamayacağı imasında bulunmuştu.Öte yandan İtalyan gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe'nin Sosa'ya yıllık 3 milyon euro ödeyeceğini ve Arjantinli yıldızın sarı lacivertlilere iki yıllık maliyetinin 7 milyon euroyu bulacağını açıkladı.Gianluca Di Marzio: &quot;Fenerbahçe, Jose Sosa&#39;ya 3 milyon euro ödeyecek.&quot; https://t.co/iYS9i8Wdue&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 19, 2020

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