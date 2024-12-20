Şenol Güneş 'Bana operasyon var' diyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na seslendi: Bize yapılanlar ne?

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray maçında yaşanan hakem skandalları konusunda açıklamalar yaptı. Hakem hataları konusunun teknoloji ile değil insan ahlakı ile ilgili olduğu yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine tecrübeli çalıştırıcı, “Maçı kazanıp konuşanları kenara atıyorsunuz, kaybedenler üzerinden hala hesap kesiyorsunuz. Orada da söyledim, filler tepişiyor, çimler eziliyor. Ama bu çimlere ihtiyacınız var. İlk 10 dakikada hakemler niyetini belli ediyor. Orada hakemin ne yapmak istediğini görüyorsunuz. Hakemin verdiği, vermediği penaltılar konuşulur. VAR işine gelen pozisyonu gösteriyorsa, aleyhimize olan penaltıyı gösterip, lehimize olanı göstermiyorsa o zaman o teknoloji kötü niyetle kullanıyordur" dedi.

Galatasaray maçının henüz başında sindirilmeye çalışıldıklarını dile getiren Güneş eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Serdar ikinci faulünde sarı kart görüyor, başka bir oyuncu 7-8 kez aynı hareketi yapıp kart görmüyorsa bir tuhaflık var bu işte. Aynı şey kırmızı kart için geçerli. 'Şiddet' ölçülüyormuş... Neyle ölçüyorsun bu şiddeti? Adam dirseğiyle geliyor, niyetiyle geliyor, teşebbüs darbelemek. Görüyorsun, darbe de var. 'Şiddeti fazla değilmiş', yorumu böyle yaptıktan sonra ne konuşayım sana ben?... Rakibe faul yaptık, kafayı vurdurduk, yedik golü. Ondan önce ofsayt var, diğer yediğimiz golden önce faul var. Başkanın futbol adamı olduğunu biliyorum, MHK Başkanı sorsun 'Neye göre karar verdin?' diye. Topu alıp gole gidiyorsun, atak kesilecek, dönüp gol yiyorsun, sonra 'hata' deniyor. Ne hatası ya! Bunlar hata diye tarif edilebilir mi?" ❍Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili olarak da “Sayın Hacıosmanoğlu tanıdığımız, bildiğimiz biri. Kendisine kumpas yapıldığını söylüyor. Bu durumda Trabzonspor'a ne yapıldığını bilmiyorum. Daha üstünde bir şey olması lazım. Adını kendisi koysun, başında olduğu için onun cevaplaması gerekiyor” dedi. G.Saraylı Barış Alper Yılmaz’a yapılan faul sonrası verilmeyen kırmızı kart üzerine TFF Başkanının, hakemle verdiği beyanatı hatırlatan Şenol Güneş şöyle devam etti: Herkesin kırmızı kartta mutabık kaldığı bir pozisyon üzerinden bütün maç okunuyorsa ve TFF Başkanı da buna beyanat vermek zorunda kalıyorsa... Bizim maçta 10-15 hata yapıyorsa ve o hakem de FIFA listesindeyse kumpası kimin yaptığını aramaya gerek yok bence.”