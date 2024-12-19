Şenol Güneş'ten İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki: Adını koysun

Süper Lig'de oynayacağı Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımın durumu hakkında bilgilendirmede bulunan deneyimli teknik adam, Galatasaray maçındaki hakem hataları hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.





Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Çok sakatımız var"





"Savic, Okay zaten epeyden beri sakat. Adana Demirspor maçında sonra Hüseyin, Serkan sakatlanmıştı. Arif şu anda anternamnlara katılıyor. Batagov’un sakatlığı bu hafta da devam eder. Draguş son maçta aldığı darbeye bağlı olarak sakatlığı var. 10 gün sürer gibi görünüyor. Bu maç değil ama Samsun maçına düzelebilir. Çünkü arada boşluk var. Yine maçtan çıkan Edin Visca vardı. Onun da yarın son durumuna bakacağız. Serdar cezalı zaten. Dolayasıyla Eren vardı yine Galatasaray maçında çıkan. Ancak onun ciddi boyutta sakatlığı yok. Diğerleri sağlam. Oldukça sakatımız var. Saviç dönmedi. O da tedavisine devam ediyor. Eren de dün hasta olmuştu. Bugün çalışmalara katılıyor."









"Kumpası kimin yaptığını aramaya gerek yok"





"FIFA toplantısıydı. Daha yeni çıkmıştı kural. Orada çok eleştiri almıştık. Demiştim ki, 'Eğer tartışmaları ve hataları durdurmak için yapılmışsa güzel bir şey. Başaramazsak, art niyet aranır" Bugün geldiğimiz nokta bu. Teknolojinin de girdiği bir yerde, oyunu da izlediğimizde toplumda ayrışmanın ne kadar fazla olduğunu görüyoruz. Yüzde 100 emin olduğunuz bir şeye şüphe ile bakıyorsanız, ona göre buna göre konuşuyorsanız… Benim de konuşmamamın nedeni şu: Üslup olarak bazen duygularına yeniliyorum. Ne kadar mantıklı olmaya çalışsam bile.. Sayın Federasyon Başkanı tanıdığımız bildiğimiz biri, Trabzonspor Başkanlığı yaptı, Trabzonspor’un haklarını korumak için çok savaştığını biliyorum. Kendisine kumpas yapıldığını söylüyor da Trabzonspor'a ne yapıldığını bilmiyorum. Adını koysun. Daha üstünde bir şeyler yapılıyor ama ne olduğunu, başında olduğu için o cevaplaması gerekiyor. Eleştiri yaparsam ona saygısızlık yapmış olurum. Federasyon Başkanı hakemlerle ilgili bir beyan kullanıyorsa kişisel olarak, herkesin mutabık kaldığı kırmızı kartlık pozisyonu, sadece o pozisyonda hakem yaptığı hatan dolayı maçın tamamına yayıp gündem oluşturuluyorsa, Federasyon Başkanı da bunu beyanat olarak verme durumunda kalıyorsa, bizim maçta 10 tane 15 tane o tarafa bu tarafa hata yapıyorsa o hakem de FIFA listesindeyse kumpası kimin yaptığını aramaya gerek yok. Bu kadar basit. "













"Hakemlerin niyetini okumak çok kolay"





"Ben özür diliyorum, taraftarlardan. Sahada yatıklarımdan dolayı. Bir defa teknik alanı ihlal ettim. İlk 10 dakikada hakemlerin niyetini okumak o kadar kolay ki.. Sayın Başkan da onu biliyor. Federasyon Başkanı için söylüyorum. Hakemlerle ilgili futbolla ilgili çok güzel beyanları oluyor. Orada ne yapmasını görürsünüz. Benim kızdığım o. Hakemin verdiği vermediği penaltıyı herkes görüyor. "

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Kadir Sağlam'a 17. haftada görev verilmedi.





"O teknoloji kötü niyetli"





"Sonunda hemfikir bu adam hatalı. VAR varken, var işine geldiğini gösterirken, lehimize olan penaltıyı göstermiyorsa o teknoloji kötü niyetli. Biz futbolumuzu bu maçta, daha az hata nasıl yapardık diye düşünüyorduk. Bu maçta kazanacak kadar oynadığımızı düşünüyorum. Ama oyun başında bizi sindirip ki Serdar 2 pozisyona girdi boğuştu. Evet verilebilir sarı kart ama bir oyuncu 7 -8 defa aynı pozisyonu yapıp hiç kart görmüyorsa o zaman bir tuhaflık var işte. Benim oyuncum bu hafta yok, ama öteki oyuncu sahada var. Aynı şey kırmızı kart için. Şiddetini ölçüyormuş. Eskiden termometre ile ateşi ölçerdin. Bunu neyle ölçüyorsun. Adam dirseği ile geliyor niyetiyle geliyor. Görüyorsun darbe de var. Şiddeti fazla değilmiş."





"Yapılanmak için bazen yıkılmak gerekiyor"





"İyi bir kadro oluşturup, ekonomik, idari teknik yapılanmayı doğru yapıp, bu yılı toparlamak, gelecek yıl da kadromuzu yarışan takım olarak üst seviyede olmasını sağlamak amacındayız. Bir maç iyi, diğer maçlarda kötü olduğu maçlar olduğu için kayıplarımız fazla. Başakşehir, Göztepe, Rize maçı... Bir iyi bir kötü oynadığımız maçlar.. Eldeki oyuncuların da, kabul ediyorum bir değişime uğradık. Sayı azaltırken sorun yaşıyoruz. Yaşayacağız. Bu normaldir çünkü yapılanmak için bazen yıkılmak gerekiyor. Yıkılırken takımı zarara uğratmamak için korumaya çalışıyoruz."





"Kulüp bulmalarını söyledik"





"Dışarda kalan 4 arkadaşımız var. Onlara da kulüp bulmalarını söyledik. Hem ekonomik külfet, hem de oyuncu olarak fazlalığın bize yararı yok. Onlara da yararı yok. Bugün de buradalar. Bir an evvel kulüp bulup gitmesi onların da, kulübün de yararına. Sakatlık devamlığı olanların değerlendirmeye daha sonra almak gerekiyor. Elimizde olup da yararlanma imkanı olmayacak futbolcuları değerlendirip, sayıyı azaltırsak, kaliteyi, rekabet haline sokacak yapı oluşturmak istiyoruz. Bütün bunlar kolay iş değil. "













"Bizim oyuncumuz tuzağa düştü"





"Sonuçlar bize hiç yardım etmedi. Alacağımızı iyi sonuçları son anda kaybettik. Dışarda galibiyetimiz yok. Bu maç öyle bir maçtı. Öne geçtikten sonra çok kişinin penaltı dediği, ben hala katılmıyorum. Rakibin bilinçli olarak aynı pozisyonda faul de aldığı, penaltı da aldığı, Mertens’in çok da başarılı yaptığı topu bırakıp, rakibini önüne kesip, hak verebilir bir şey de söylemem ona ben vermem. Ben orta sahada olsa faul de vermem. Bizim oyuncumuz tuzağa düştü. Bunları da yaşayan takımız.

Hayıflanıp, üzülmek tabii ki mümkün. Bu sonuçlar ne benim şahsıma, ne takıma, ne camiaya yakışmıyor. Herkesin üzüldüğünü biliyorum. Teslim olan biri değiliz."

Malheiro ile Mertens arasında yaşanan penaltı pozisyonu





"Teslim olmadan savaşarak devam edeceğiz"





"Transferler bazen ekonomik kayıpla beraber teknik kayba da sebep olabiliyor. Aldığımız oyuncu pahalı olup başarılı olmadığında hem camiada hem de kendi oyuncunuzda tahribat yapıyor. Şu anda en büyük ihtiyacımız sahadaki oyuncular. İyi niyetlerinden şüphem yok. Hepsi çok üzüldüler. Sevgi ve desteğe ihtiyacı var. Taraftarın olumsuz bir şeyini görmedim. Bugün bir kriz dönemi. Bu krizin tekrar iyi duruma düşmesi için teslim olmadan savaşarak devam edeceğiz."











