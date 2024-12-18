Türk futbolu kaosa girdi

Trendyol Süper Lig’de 16. haftanın perdesi Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki mücadeleyle sona ererken, her zaman olduğu gibi bu hafta da gündeme skandal hakem kararları damgasını vurdu. Tüm renklere gönül veren taraftarların futbol sevgisi, ne yazık ki artarak devam eden hakem kararları nedeniyle öfkeye dönüşmek üzere. RAMS Park’ta oynanan son derbinin ardından, her iki kulüp de benzer şekilde hakem hatalarına dikkat çekerken, Türk futbolunu yönetenleri bir kez daha adalete ve gereğini yapmaya davet ettiler.





Adaletli kadro çağrısı

Skordan bağımsız olarak haftalardır, kasta varan hakem hatalarına dikkat çeken açıklamalar yapan Trabzonspor kulübü, Galatasaray maçı sonrasında da çok net uyarılarda bulundu. Bordo-mavili kulüp “Türk futbolu bitiyor! Yarın çok geç olacak” başlığı ile yaptığı ve Türkiye Futbol Federasyonu ile Merkez Hakem Kurulu’nu hedef alan açıklamasında “Hak, hukuk ve ahlak bilen kadroların göreve getirilmesi konusunda çağrımızı yineliyoruz. Bu artık bir takım, renk ya da şehir meselesi değildir” ifadelerini kullandı.





Toplum manipüle ediliyor

Mevcut Merkez Hakem Kurulu ile Türk futbolunun ilerleyemeyeceğini ve maçlarda yapılan ağır hataların büyük tehlikelere yol açacağına dikkat çekilen Trabzonspor açıklamasında “Futbol üzerinden toplumu manipüle etmeye çalışan hakemler ve onları yönetenler(!) geldiğimiz noktada artık bir ‘milli güvenlik sorunu’ haline gelmiştir!” uyarısında bulunuldu.





Trabzonspor olarak sezon başından bu yana, mevcut Merkez Hakem Kurulu ile Türk futbolunun ilerleyemeyeceğini ve maçlarda yapılan ağır hataların büyük tehlikelere yol açacağını defalarca dile getirdik.



Trabzonspor’un adı, hiçbir dönemde şike, teşvik, yapı ya da çıkar… pic.twitter.com/OU5H0AbuKN — Trabzonspor (@Trabzonspor) December 16, 2024





Galatasaray'da tepki gösterdi

Aynı şekilde derbi sonrası Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk de “Geçen hafta federasyonu istifaya davet ettik. Ne kadar haklı olduğumuzu bu maçta yine gördük” diyerek, futbolu yönetenlere tepki gösterdi. Hakemlerin, Merkez Hakem Kurulunun ve federasyonun adaleti olmadığını söyleyen Öztürk “Futbola adaletin gelmesini istiyoruz. Bunu da kazandığımız gün söylüyoruz. Biz bu adaletsiz federasyonun bir an önce gitmesini istiyoruz. Herkes için, sadece Galatasaray için değil" İfadelerini kullandı.





MHK istifa etmeli

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Murat İskender de Galatasaray maçında yaşanan hakem skandalları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Maç öncesi haklarının gasp edileceği endişesini taşıdıklarını söyleyen İskender “Malumun ilanı gecikmedi. Türk futbolunun bir türlü kurtulamadığı kepazelikler hemen kendini gösterdi. Yarını dahi beklemeden hemen bugün neşter vurulmalı ve Türk futbolunun içindeki ur kesip dışarı atılmalıdır. Türk futbolu geri dönüşü olmayan bir yolda. Merkez Hakem Kurulu istifa etmeli! Biraz gururları varsa ‘Bu işi elimize yüzümüze bulaştırdık’ deyip bugün istifalarını sunarlar” ifadelerini kullandı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu





Galatasaray - Trabzonspor maçına damga vuran tartışmalı kararlar;

Galatasaray faul olmayan bu pozisyondan doğan serbest vuruş sonrası 2. golünü kaydetti:

Sallai'nin Nwakaeme'nin bileğine tekme atıp, bileğine basmasına hakem Kadir Sağlam faul vermedi.

Yunus'un ilk yarıda Cham'a dirsek atmasına, Trabzonspor taraftarı kırmızı kart beklerken, sarı bile çıkarmadı.

90+8'de Batshuayi ofsayt olmasına rağmen oyun devam etti ve ardından Galatasaray galibiyet golünü attı.

Muslera'nın Banza'ya elle müdahalesine hakem devam dedi.



















