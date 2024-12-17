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Trabzonspor'dan TFF'ye sert çağrı: "Türk futbolu bitiyor"

Trabzonspor'dan TFF'ye sert çağrı: "Türk futbolu bitiyor"

01:0417/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Başkan Ertuğrul Doğan
Başkan Ertuğrul Doğan

Trabzonspor Kulübü, Galatasaray maçı sonrası hakem kararlarına ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki gösterdi. Bordo-mavililer, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na bir kez daha çağrıda bulundu.

Trabzonspor Kulübü, Galatasaray maçı sonrası hakem kararlarına ve Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterirken Hacıosmanoğlu'na çağrıda bulundu.


Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Trabzonspor olarak sezon başından bu yana, mevcut Merkez Hakem Kurulu ile Türk futbolunun ilerleyemeyeceğini ve maçlarda yapılan ağır hataların büyük tehlikelere yol açacağını defalarca dile getirdik.


Trabzonspor’un adı, hiçbir dönemde şike, teşvik, yapı ya da çıkar ilişkileriyle yan yana anılmamıştır! Biz her zaman ayrıcalık değil, adalet istedik. Bugün ise bir kez daha açıkça uyarıyoruz:


Futbol üzerinden toplumu manipüle etmeye çalışan hakemler ve onları yönetenler(!) geldiğimiz noktada artık bir ‘milli güvenlik sorunu’ haline gelmiştir!


Ahlak, şeref ya da erdem gibi değerlerden yoksun olduklarını deneyimlerle biliyoruz. Zaten bu değerlere sahip olsalar, onları istifaya davet ederdik. Ancak ortada bu kavramların en ufak bir izi bile yok!


Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’na bir kez daha sesleniyoruz:

Türk futbolunda yıllardır kangren haline gelmiş bu problemi kökten çözün! Hak, hukuk ve ahlak bilen kadroların göreve getirilmesi konusunda çağrımızı yineliyoruz.


Bu artık bir takım, renk ya da şehir meselesi değildir. Türk futbolu bitiyor! Yarın çok geç olacak."








#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#TFF

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