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Ertuğrul Doğan: 'Tam anlamıyla Türk futbolunun battığı yer'

Ertuğrul Doğan: 'Tam anlamıyla Türk futbolunun battığı yer'

Haber Merkezi
23:3916/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarına tepki gösteren Doğan, "Tam anlamıyla Türk futbolunun battığı yerdir" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galatasaray son dakikalarda bulduğu golle 4-3 kazandı.


Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan hem hakem kararlarına hem de TFF'ye tepki gösterdi. Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:


"Rezillik devam ediyor"

"Rezillik bitmiyor. Herkes bir şeyler konuşuyor. Galatasaray yönetimine teşekkür ederim. Bizi çok güzel misafir ettiler. Futboldaki rezalet artık başka bir boyuta geldi. Herkesin artık dikkat etmesi lazım. Bu saatten sonra konuşacak bir şey kalmadı. Diyeceğimiz her şeyi de söyledik. Ama biz söyledikçe bu işler düzelmiyor. Daha da kötüye gidiyor."


"Tam anlamıyla Türk futbolunun battığı yer"

"Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu artık MHK ile ilgili bir karar almak durumunda. Algı algı algı... Algınız batsın. Tamamıyla rezalet. Kaç tane pozisyon var! 3 tane, 4 tane, 5 tane değil. Bu tam anlamıyla rezalettir. Tam anlamıyla Türk futbolunun battığı yerdir. Yazıklar olsun."







#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Galatasaray

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