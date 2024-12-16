Ertuğrul Doğan: 'Tam anlamıyla Türk futbolunun battığı yer'

"Rezillik bitmiyor. Herkes bir şeyler konuşuyor. Galatasaray yönetimine teşekkür ederim. Bizi çok güzel misafir ettiler. Futboldaki rezalet artık başka bir boyuta geldi. Herkesin artık dikkat etmesi lazım. Bu saatten sonra konuşacak bir şey kalmadı. Diyeceğimiz her şeyi de söyledik. Ama biz söyledikçe bu işler düzelmiyor. Daha da kötüye gidiyor."