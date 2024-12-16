Galatasaray, Trendyol Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 4-3 kazandı.





Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Dries Mertens, 29. dakikada Yunus Akgün, 63. dakikada Michy Batshuayi (P) ve 90+8. dakikada Ali Şahin(K.K) kaydetti.

Bordo-mavililerin gollerini ise 17 ile 55. dakikada Ozan Tufan (2) ve 51. dakikada Simon Banza attı.





Bu sonucun ardından lider Galatasaray puanını 41'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ise 16 puanla 15. sırada kaldı.





Galatasaray önümüzdeki hafta deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Trabzonspor evinde Bodrum FK'yı ağırlayacak.





GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ:

8' Yunus Akgün'ün şık pasıyla ceza alanında topla buluşan Dries Mertens, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın yanından ağlarla buluşturdu: 1-0.

10' Trabzonspor beraberliğe yaklaştı; Mendy'nin 90'a doğru giden nefis şutunu Muslera harika kurtardı.

17' Cham'ın ortasında ceza sahası iyi koşu yapan Ozan Tufan yaptığı kafa vuruşuyla skoru berabere getirdi: 1-1.

29' Ceza sahası dışından sert bir şut çeken Yunus Akgün, kaleci Uğurcan Çakır'ı mağlup etti: 2-1.

33' Sara'nın pasında topla buluşan Sallai'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

35' Sol taraftan topla ceza sahasına giren Sallai'nin pasında Barış Alper, penaltı noktası civarından şutunu çekti. Kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı ayağı ile kurtardı.

İKİNCİ YARI

51' Savunmada Abdülkerim Bardacı'nın ayağından topu kapan Simon Banza karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-2.

55' Denis Dragus'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği şık ortasında Simon Banza'nın kafayla indirdiği topa yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'nın yanından ağlarla buluştu: 3-2.

62' Pedro Malheiro'nun, Dries Mertens'e ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Kadir Sağlam, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

63' Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Michy Batshuayi, yaptığı vuruşla kaleci Uğurcan Çakır ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluştur: 3-3.

90+8' Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Batshuayi'den önce kafayı vurmak isteyen Ali Şahin topu kendi ağlarına gönderdi: 3-4.





GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU





GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

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Maçtan notlar:

Kaan Ayhan 4 maç sonra 11'de

Galatasaray'da Kaan Ayhan, deplasmanda oynadıkları Bodrum FK mücadelesinde sakatlık geçirmiş, hafta içinde tedavisinin ardından takımla çalışmalara başlamıştı. Trabzonspor karşılaşmasıyla sahalara dönen ve 11'de başlayan Ayhan, 2'si lig, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 4 maç sonra kadroda yer aldı.





Barış Alper Yılmaz forvette

Ayrıca Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor müsabakasında sakatlanan Barış Alper Yılmaz da Trabzonspor maçında 11'de yer aldı. Yılmaz, sakatlığından dolayı Malmö karşılaşmasında kadroda yer alamamıştı. 24 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililer karşısında forvet olarak başladı.

Elias Jelert üst üste 2. kez 11'de başladı

Sarı-kırmızılıların Danimarkalı futbolcusu Elias Jelert, hafta içinde Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçından sonra Trabzonspor müsabakasında da 11'de yer aldı. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon daha önce Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Young Boys karşısında da 11'de görev almıştı.





Felipe Melo RAMS Park'ta

Galatasaray'ın unutulmaz Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, karşılaşmayı tribünden izledi. Sarı-kırmızılı formayla 2011-2015 yılları arasında üç Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve üç TFF Süper Kupa kazanan Melo, maç öncesi taraftarlarla kucaklaştı. Kale arkasındaki "Set"e çıkan Melo, taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yaptı. utrAslan bayrağıyla taraftarı coşturan Melo, "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı başlattı. Müsabaka öncesinde Melo'ya sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket verildi.

Trabzonspor'da 2 değişiklik

Şenol Güneş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları müsabakada ilk 11'de oynattığı ⁠Arseniy Batagov ve Denis Draguş'u İstanbul'a getirmesine rağmen kadroya yazmadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Ozan Tufan ile Nwakaeme'yi formayı verdi.













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