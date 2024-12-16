Okan Buruk: 'Dışarı çıkan toptan gol yedik'

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Nefes kesen maçı Galatasaray son dakikalarda bulduğu golle 4-3 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:





"Savunma anlamında mutsuzuz"

"Böyle maçlardan sonra şunu diyorsunuz; muhteşemdi. Seyir zevki çok yüksek, çok pozisyon oldu. Seyredenler için muhteşem maç oldu. İki teknik adama sorarsanız, savunma anlamında mutsuzuz. Kötü savunma yaptık."





"Hak etmediğimiz bir gol yedik"

"Bizim tarafımızdan, dışarı çıkan toptan yediğimiz gol... Topun dışarı çıktığını düşündük, haberi geldi. Maçın içerisinde de dışarıda olduğunu gördük. Hak etmediğimiz bir gol yedik. Devamında son dakika golüyle hak etmediğimiz golün karşılığını aldık."





"Mertens herkese örnek"

"Mertens bence diğer bütün oyunculara örnek. Hiçbir zaman şunu görmüyorsunuz Mertens'te; hep takım arkadaşını düşünen biri. Bunu tüm takıma yaymak gerekiyor."











