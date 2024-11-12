Trabzonspor’da kadro dışı kalan oyuncular hayal kırıklığı yaşattı

Trabzonspor’da kötü gidişatta ilk fatura kadro dışı bırakılan 4 oyuncuya kesilirken, gözler bu isimlere yeni isimlerin eklenip eklenmeyeceğine çevrildi. Süper Lig’de 12 hafta sonunda 12 puanla 13’üncü sırada yer alan Trabzonspor’da yönetim, üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından teknik ekibin raporu doğrultusunda, ilk radikal kararını 4 oyuncuyu kadro dışı bırakarak aldı.





Bordo-mavili takımdan Stefano Denswil, Enis Bardhi, Umut Bozok ile Mislav Orsic’in performanslarının yeterli olmadığı gerekçesiyle kadro dışı kaldıklarının ifade edildiği açıklama sonrası milli arada takımda 2 oyuncunun daha bu isimlere eklenebileceği konuşuluyor. Kadro dışı kalan 4 oyuncunun sözleşmesinin bu sezon sonunda sona erecek olması dikkati çeken bir başka husus oldu.









DENSWIL BU SEZONUN EN ÇOK TARTIŞILAN İSİMLERİNDEN OLDU

Geride kalan haftalarda performansı en fazla tartışılan oyunculardan Stefano Denswil, teknik direktör Şenol Güneş’in ilk 11’de en fazla şans verdiği isimler arasında yer aldı. Hocasının verdiği şansı çok iyi değerlendiremeyen Denswil, bordo mavili takımın mağlup olduğu karşılaşmalarda savunma hattında en çok eleştirilen isimlerin başında geldi.





Trabzonspor formasıyla 2024-25 sezonunda 9’u Süper Lig, 2’si Konferans Ligi, 4’ü UEFA Avrupa Ligi Elemeleri olmak üzere toplam 15 maçta forma şansı bulan Denswil, bu maçların 14’ünde ilk 11’de maça başladı. Söz konusu maçlarda toplam 1324 dakika süre alan stoper oyuncusu, ligdeki maçlarda ise toplamda 754 dakika süre aldı. Denswil, Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçta 2-1 geride olan takımı adına uzatmalarda attığı golle beraberliği sağlayarak bir puanın kazanılmasına katkı sağlamıştı. Trabzonspor kariyeri boyunca kırmızı kart görmeyen oyuncu yeni sezonda 3 sarı kart gördü. Denswil, oynadığı maçlarda Trabzonspor kalesini 3 kez gole kapatırken, 2 kez de rakiplerin penaltı kazanmasına neden oldu.





Stefano Denswil, bordo-mavili takım kariyerinde 103 maçta 4 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.





31 yaşında 1.88 boya sahip sol ayaklı stoper Stefano Denswil 2021-22 sezonunda İtalya’nın Bologna takımından geldiği Trabzonspor’a, aynı sezon sonunda da bonservisi transfer olmuştu. Denswil’in, bu sezon 20 maçta forma giyinmesi halinde sözleşmesinin otomatik olarak uzayacak olmasının da kadro dışı kararında etkili olduğu ileri sürüldü.









BARDHİ İSTİKRAR SAĞLAYAMADI

Trabzonspor’da bu sezon beklentilerin altında kalan bir başka oyuncu Enis Bardhi oldu. Bordo mavili takıma 2022-23 transfer sezonunda İspanyol Levante takımından gelen Makedon oyuncu Süper Lig’de bu sezon toplam 8 maç maçta forma giyinirken bu maçların 6’sına ilk 11’de başladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu Süper Lig’de forma giyindiği 8 maçta sadece 1 asist üretirken, henüz gol kaydedemedi.





Bu sezon Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri olmak üzere 13 maçta forma giyinen Bardhi, bu maçların 9'una 11'de başladı ve 1 asist üretti. Bardhi, söz konusu maçlarda toplam 595 dakika sahada kaldı.





Trabzonspor’a geldiği sezondan itibaren 97 maçta 13 gol 7 asist üreten Bardhi, bordo-mavili takımda en skorer sezonunu 23-24 sezonunda 6 gol ve 6 asistle yaşadı. Trabzonspor’da bir türlü istikrarlı bir performans sergileyemeyen Enis Bardhi, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından ilk olarak Göztepe karşısında alınan mağlubiyet sonrasında Fenerbahçe maçında Denis Draguş ve Mislav Orsic ile kadroya dahil edilmeyen 3 isimden birisi olmuştu.





UMUT BOZOK, İKİNCİ KEZ KADRO DIŞI KALDI

Trabzonspor’a transfer olduktan sonra bir türlü beklentilere karşılık veremeyen isimlerden Umut Bozok ise 2’nci kez kadro dışı kalan oyuncu oldu. Daha önce Abdullah Avcı döneminde de kadro dışı kalan Umut Bozok, bir süre sonra hocasından özür dileyerek yeniden A Takıma dönmüş ve kalan maçlarda forma giyinmeye başlamıştı. 28 yaşındaki santrafor, 2021-22 sezonunda Kasımpaşa’da forma giyindiği dönemde gol krallığı yaşadıktan sonra Fransa temsilcisi Lorient'ten Trabzonspor'a 2 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olmuştu. Trabzonspor’a transfer olduğu sezondan itibaren 56 maçta forma giyen Bozok, toplam 14 gol 2 asistlik performans gösterdi.





Trabzonspor'da en skorer sezonunu geçen yıl 10 gol, 2 asistle sergileyen Umut Bozok, bu sezon sadece 4 maçta forma giyindi. Umut Bozok bu maçlarda ilk 11’de hiç başlamadı ve toplamda 46 dakika süre alabildi. Umut Bozok söz konusu maçlarda sadece 1 gol kaydetti. (Kayserispor 2-2)









ORSİC’İN TRANSFER OLDUĞU SEZON YAŞADIĞI SAKATLIK KARİYERİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Trabzonspor’un Nenad Bjelica’nın teknik direktör olarak görev yaptığı 2023-24 sezon öncesinde transfer ettiği Mislav Orsic da kadro dışı kalan bir diğer isim arasında yer aldı. Orsic, transfer olduğu sezon öncesi kampında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle neredeyse sezonun büyük bir kısmında forma giyemedi. Büyük beklentilerle transfer edilen ancak Trabzonspor kariyerini olumsuz etkileyen bu sakatlık sonrası 2023-24 sezonu ve bu sezon toplam 16 maçta forma giyen Orsic sadece 1 asist üretti. 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon Süper Lig’de 5 maça çıkarken, 3 maça ilk 11’de başladı ve 202 dakika süre alabildi. Hırvat oyuncu Süper Lig’de forma giyindiği 5 maçta gol ve asist üretemedi.











