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Trabzonspor'da 4 isim kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor'da 4 isim kadro dışı bırakıldı

Haber Merkezi
16:2410/11/2024, Pazar
G: 10/11/2024, Pazar
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Trabzonspor'da 4 kadro dışı
Trabzonspor'da 4 kadro dışı

Trabzonspor'da Enis Bardhi, Stefano Denswil, Mislav Orsic ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, bu dört oyuncunun performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verildiği ifade edildi.

Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavili kulüpte 4 oyuncunun kadro dışı bırakıldığı açıklandı.


Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:


"Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’in bugün (10.11.2024) gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok’un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir."


Şenol Güneş sinyali vermişti

Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Rizespor'a 3-1 mağlup olmuştu. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadro dışı sinyallerini vermişti. Güneş, "Kendimi de işin içine katarak eleştiriyorum. Elimizdeki bütün oyunculardan iyi bir 11 ortaya koymalıydık. İlk 11, daha sonra koyduğunuz oyuncular bu işi yapmaya müsait oyuncular. Zaten Trabzonspor'da birçok oyuncu gidecektir, birçok oyuncu gelecektir, bu doğaldır. İsterdik ki eldeki oyuncular olsun ama bu olmadı" ifadelerini kullanmıştı.



#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#Enis Bardhi

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